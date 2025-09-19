19:52
Спорт

Садыр Жапаров: КР нужно пробиться на чемпионат мира по футболу за 7–10 лет

Накануне президент Садыр Жапаров встретился с игроками перед финальным матчем на Кубок Кыргызской Республики между командами «Мурас Юнайтед» и «Дордой» и заявил, что национальная сборная должна выйти на чемпионат мира по футболу в течение 7–8, максимум 10 лет.

Он подчеркнул, что государство создает все условия для развития футбола: строятся стадионы, спортзалы, улучшается спортивная инфраструктура. «Молодежь должна оправдать ресурсы, которые государство вкладывает в футбол. Мы ожидаем, что в ближайшие 7–8 лет национальная команда пробьется на чемпионат мира», — отметил Садыр Жапаров.

Президент также призвал футболистов играть смело и честно, а судей — быть беспристрастными. Обращаясь к игрокам «Дордоя» он сказал: «Не уступайте соперникам только потому, что это команда «генерала». Если будете тянуть «команду генерала», так дело не пойдет. Мы будем расти и развиваться только если продемонстрируем честную игру и справедливое судейство. Только так сможем выйти на международный уровень».

Финал Кубка Кыргызстана прошел 19 сентября в Кара-Суу Ошской области на стадионе «Манас», который накануне открыли после реконструкции. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Дордоя». 
