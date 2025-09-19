Садыр Жапаров: КР нужно пробиться на чемпионат мира по футболу за 7–10 лет

Накануне президент Садыр Жапаров встретился с игроками перед финальным матчем на Кубок Кыргызской Республики между командами «Мурас Юнайтед» и «Дордой» и заявил, что национальная сборная должна выйти на чемпионат мира по футболу в течение 7–8, максимум 10 лет.
Он подчеркнул, что государство создает все условия для развития футбола: строятся стадионы, спортзалы, улучшается спортивная инфраструктура. «Молодежь должна оправдать ресурсы, которые государство вкладывает в футбол. Мы ожидаем, что в ближайшие 7–8 лет национальная команда пробьется на чемпионат мира», — отметил Садыр Жапаров.
Финал Кубка Кыргызстана прошел 19 сентября в Кара-Суу Ошской области на стадионе «Манас», который накануне открыли после реконструкции. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Дордоя».