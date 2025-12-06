Чемпионат мира по футболу: стали известны итоги жеребьевки финальной части

В США состоялась жеребьевка финальной части Чемпионата мира по футболу 2026 года. Она пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

В турнире примут участие 48 команд, которые будут распределены на 12 групп.

Итоги жеребьевки:

группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, победитель стыков в европейском пути D;

группа В: Канада, победитель стыков в европейском пути А, Катар, Швейцария;

группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;

группа D: США, Парагвай, Австралия, победитель стыков в европейском пути С;

группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор;

группа F: Нидерланды, Япония, победитель стыков в европейском пути В, Тунис;

группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;

группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;

группа I: Франция, Сенегал, победитель межконтинентальных стыков № 2, Норвегия;

группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;

группа K: Португалия, победитель межконтинентальных стыков № 1, Узбекистан, Колумбия;

группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

В жеребьевке, которая прошла в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, приняли участие президенты США и Мексики Дональд Трамп и Клаудия Шейнбаум, а также премьер-министр Канады Марк Карни.

Глава ФИФА Джанни Инфантино наградил Дональда Трампа премией мира от федерации.

Пока определились 42 из 48 участниц турнира. Еще четыре путевки будут разыграны в Европе и две — в межконтинентальных стыковых матчах.

В европейском отборе путевки на турнир разыграют Италия, Северная Ирландия, Уэльс и Босния и Герцеговина (путь А), Украина, Швеция, Польша и Албания (путь В), Турция, Румыния, Словакия и Косово (путь С), Дания, Северная Македония, Чехия и Ирландия (путь D).

В межконтинентальном плей-офф за путевки будут бороться Демократическая Республика Конго, Новая Каледония и Ямайка (путь № 1), а также Ирак, Боливия и Суринам (путь № 2).