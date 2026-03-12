11:04
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Спорт
Сюжет: Атака на Иран

Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира

Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира. Об этом сообщил министр спорта страны Ахмад Доньямали.

из архива
Фото из архива. Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира

Напомним, чемпионат 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.

«Учитывая то, что их правительство (США) убило нашего верховного лидера, в текущих условиях мы не будем участвовать в чемпионате мира», — сказал Ахмад Доньямали.

Между тем семь футболисток женской сборной Ирана, ранее попросивших убежища в Австралии, пришлось эвакуировать из предоставленного им безопасного места, так как одна из девушек передумала, связалась с иранским посольством и раскрыла им местонахождение всех остальных.
Ссылка: https://24.kg/sport/365593/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Атака на Иран. СБ ООН не принял проект резолюции РФ с призывом прекратить огонь
Атака на Иран. В элитном районе Дубая беспилотник врезался в Dubai Creek Harbour
Атака на Иран. Более 30 стран высвободят 400 миллионов баррелей нефти
Атака на Иран. Тегеран озвучил три требования для начала переговоров с США
Рост цен. Экстренное обсуждение ситуации на рынке энергоносителей созывает IEA
Война с Ираном наносит серьезный удар по мировой экономике — Associated Press
Атака на Иран. Генконсульство России в городе Исфахане повреждено из-за ударов
Атака на Иран. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость
Атака на Иран. Реджеп Тайип Эрдоган призвал к переговорному процессу
Атака на Иран. Сигнал SOS от футболисток и баллистическая ракета по Турции
Популярные новости
Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу проведет очередной поединок в&nbsp;UFC Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу проведет очередной поединок в UFC
Кыргызстанский тяжелоатлет завоевал золото на&nbsp;Arnold Sports Festival в&nbsp;США Кыргызстанский тяжелоатлет завоевал золото на Arnold Sports Festival в США
Встреча бойцов ММА из&nbsp;Казахстана и&nbsp;Кыргызстана закончилась скандалом Встреча бойцов ММА из Казахстана и Кыргызстана закончилась скандалом
Дзюдоист Мухаммедали Ырысдолотов взял золото открытого Кубка Европы Дзюдоист Мухаммедали Ырысдолотов взял золото открытого Кубка Европы
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
12 марта, четверг
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 12 марта Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 12 март...
10:53
Ударил милиционера и разбил ему глаз. В Бишкеке задержали 20-летнего хулигана
10:51
Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира
10:45
В КР не было случаев, когда госслужащие сами заявляли о конфликте интересов
10:35
Статуса высокогорных могут лишиться 34 села. Кабмин предложил переходный период