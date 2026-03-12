Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира. Об этом сообщил министр спорта страны Ахмад Доньямали.

Фото из архива. Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира

Напомним, чемпионат 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.

«Учитывая то, что их правительство (США) убило нашего верховного лидера, в текущих условиях мы не будем участвовать в чемпионате мира», — сказал Ахмад Доньямали.

Между тем семь футболисток женской сборной Ирана, ранее попросивших убежища в Австралии, пришлось эвакуировать из предоставленного им безопасного места, так как одна из девушек передумала, связалась с иранским посольством и раскрыла им местонахождение всех остальных.