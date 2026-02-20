Национальная телерадиовещательная корпорация официально приобрела лицензию на трансляцию чемпионата мира по футболу FIFA — 2026.

Предстоящий мундиаль станет самым масштабным в истории, и кыргызстанцы смогут увидеть его в прямом эфире и в высоком качестве на каналах НТРК.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах — Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Предстоящий турнир станет историческим: впервые в нем участвуют 48 национальных сборных вместо прежних 32, а общее количество матчей увеличится до 104. Игры пройдут в 16 городах Северной Америки, при этом матч открытия примет легендарный стадион «Ацтека» в Мехико, а финал состоится на «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси (США).