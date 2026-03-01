14:48
Происшествия
Сюжет: Нападение Израиля и США на Иран

Атака на Иран. Число погибших в Минабе школьниц увеличилось до 148

В результате атаки на Минаб (Иран) погибло 148 школьниц. Об этом сообщили в представительстве Иранского Красного Полумесяца.

Уточняется, что еще 95 человек получили ранения.

Reuters
Фото Reuters. В результате атаки на Минаб в Иране погибло 148 школьниц

Операции по оказанию помощи и уборке завалов все еще продолжаются, говорится в сообщении.

Сегодня в провинции Хормозган объявлен траур по погибшим девочкам.

Напомним, ракетный удар по начальной школе для девочек нанесен днем 28 февраля. Здание находится в 600 метрах от помещений, которые занимает Корпус стражей исламской революции.

Всего, по данным Иранского Красного Полумесяца, с начала израильских и американских ударов по стране погиб 201 человек, 747 пострадали в 24 провинциях. 
