В мировом рейтинге, по версии UWW, представлены пять кыргызстанских борцов

В мировом рейтинге, по версии UWW, представлены пять кыргызстанских борцов. Такие данные указаны на сайте Объединенного мира борьбы.

Рейтинг начала наступившего года сформирован с учетом очков, заработанных на чемпионате мира 2025 года в Хорватии.

Фото из архива. Эрназар Акматалиев

На втором месте указан Бекзат Алмаз уулу (весовая категория до 57 килограммов). Эрназар Акматалиев — на третьей строке рейтинга (до 74 килограммов). Восьмое место занимает Тайырбек Жумашбек уулу (до 61 килограмма); 24-е место — у Орозобека Токтомамбетова (до 74 килограммов) и 34-е место — у Мухаммада Абдуллаева (до 86 килограммов).

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года в перечне борцов вольного стиля были указаны 17 представителей КР.
