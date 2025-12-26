Кто из кыргызстанцев попал в мировой рейтинг Объединенного мира борьбы (UWW)

Стало известно, кто из кыргызстанцев попал в мировой рейтинг Объединенного мира борьбы по итогам 2025 года. UWW опубликовал список лучших спортсменов.
В перечне борцов вольного стиля указаны 17 представителей КР:
- Лучший результат отмечен у Бекзата Алмаз уулу, который занял 4-е место в весовой категории до 57 килограммов.
- Бронзовый призер чемпионата мира Эрназар Акматалиев оказался на 5-м месте в весовой категории до 70 килограммов.
- В категории до 57 килограммов на 12-м месте находится Алмаз Сманбеков, а на 44-м — Абдумалик Карачов.
- В категории до 61 килограмма на 9-м месте оказался Тайырбек Жумашбек уулу, 16-е место — у Бекзата Алмаз уулу, 19-е — у Бекболота Мырзаназар уулу.
- Десятку лучших в категории до 65 килограммов замкнул Тайырбек Жумашбек уулу. На 32-м месте — Билол Шарип уулу, на 57-м — Икромжон Хаджимуродов.
- Среди лучших в категории до 70 килограммов 5-е место — у Эрназара Акматалиева, 45-е — у Омурбека Таалайбек уулу.
- До 74 килограммов 10-е место — у Орозобека Токтомамбетова.
- У Арсалана Будажапова в весовой категории до 79 килограммов — 34-е место.
- До 86 килограммов на 25-м месте оказался Мухаммад Абдуллаев; 41-е место — у Бекзата Рахимова, который также вошел в список лучших в весовой категории до 92 килограммов (47-е место).
- До 97 килограммов 34-е место занимает Каныбек Абдулхаиров.