Кыргызстан поднялся на один пункт в рейтинге свободы Freedom House

Международная неправительственная организация Freedom House вновь включила Кыргызстан в число несвободных стран. Об этом говорится в ежегодном рейтинге «Свобода в мире — 2026».

Читайте по теме Кыргызстан набрал 26 баллов из 100 в рейтинге свободы Freedom House

Уровень свободы в КР оценили в 25 баллов из 100, политических прав — 4 балла из 40, гражданских свобод — 21 балл из 60.

Казахстан набрал 23 балла из 100, Узбекистан — 12, Таджикистан — 5, Армения — 54, Россия — 12, Беларусь — 7.

Лидером рейтинга с максимально возможными 100 баллами стала Финляндия. Следом идут Новая Зеландия, Норвегия и Швеция (по 99 баллов).

Глобальный контекст доклада за 2026 год указывает на двадцатилетнюю тенденцию ухудшения ситуации со свободами в мире. Авторитарные режимы консолидируют власть и получают возможность перестраивать международный порядок. Эксперты Freedom House призывают мировое сообщество усилить координацию и пересмотреть подходы к поддержке демократии, особенно в условиях сокращения международного финансирования подобных программ, зафиксированного в 2025 году.

Авторы исследования предупреждают, что ослабление демократического лидерства на мировой арене ведет к росту нестабильности и конфликтов. Если международные институты продолжат терять свое влияние, авторитарные модели управления будут набирать популярность, что напрямую отразится на безопасности и экономических интересах открытых обществ.