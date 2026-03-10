13:40
Экономика

Рейтинг налогоплательщика хочет ввести в Кыргызстане ГНС

Рейтинг налогоплательщика хочет ввести в Кыргызстане ГНС. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Кубанычбек Ысабеков.

По его словам, в ведомстве разрабатывается проект соответствующего постановления кабинета министров.

Рейтинг предусматривает содержание данных как малого и среднего, так и крупного бизнеса по таким критериям, как полная и своевременная уплата налогов, отсутствие нарушений, отчетность и создание рабочих мест.

«Если все налоги уплачиваются, нет нарушений, вовремя и точно сдается отчетность, налогоплательщик нормально работает, увеличивает количество рабочих мест, то ему можно будет присвоить высокий рейтинг», — сказал представитель ГНС.

Кубанычбек Ысабеков отметил, что одним из показателей может стать и налоговая нагрузка.

Для бизнеса с высоким рейтингом государство готово рассматривать дополнительные меры поддержки, например сократить число проверок, обеспечить доступ к льготному кредитованию.

В ГНС в будущем также намерены учитывает социальную ответственность бизнеса, включая благотворительную помощь и участие в поддержке социально уязвимых категорий населения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365308/
просмотров: 125
