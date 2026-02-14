08:49
Спорт

Зимняя Олимпиада. Артур Сапарбеков занял 103 место в гонке на 10 километров

Кыргызстанец Артур Сапарбеков на зимних Олимпийских играх в Италии принял участие в лыжной гонке на дистанции 10 километров.

Накануне разыграны медали в гонке свободным стилем, на старт вышли 113 спортсменов.

Член олимпийской сборной КР стартовал 105-м по счету и финишировал за 27 минут 46,9 секунды. В итоге он занял 103 место.

Золотым призером Олимпиады стал Йоханнес Клебо из Норвегии. Он преодолел дистанцию за 20 минут 32,6 секунды.

Ранее Артур Сапарбеков выступил в спринтерской гонке, заняв 94 место среди 94 участвующих лыжников.
