Зимняя Олимпиада. Кыргызстанский лыжник Артур Сапарбеков занял 94-е место

Спортсмен из Кыргызстана Артур Сапарбеков провел свой первый старт на зимних Олимпийских играх в Италии.

Как сообщается на сайте соревнований, 10 февраля стартовали состязания по лыжным гонкам в дисциплине «спринт» коньковым ходом, где на старт вышли 94 спортсмена.

В квалификации Сапарбеков стартовал под номером 91. Первые 800 метров кыргызстанец прошел за 2 минуты 23,8 секунды, а финишную линию пересек за 4 минуты и 36,85 секунды, заняв итоговое 94-е место.

По итогам квалификации 30 лучших спортсменов вышли в четвертьфинал. Первое место занял Йоханнес Клебо из Норвегии.

13 февраля Сапарбеков выступит в гонке на 10 километров свободным стилем.