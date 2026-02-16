23:17
Зимняя Олимпиада. Тимур Шакиров не смог финишировать в первой попытке в слаломе

Спортсмен из Кыргызстана Тимур Шакиров провел свой очередной старт на зимних Олимпийских играх в Италии.

По данным сайта соревнований, 16 февраля разыграли медали среди горнолыжников в дисциплине «слалом», где всего заявлены 96 спортсменов.

В первой попытке Шакиров вышел на старт под номером 84, но не смог доехать до финиша и сошел с дистанции.

Сегодня в первой попытке не смогли финишировать больше половины стартовавших участников. Среди них есть действующий олимпийский чемпион из Бразилии Лукас Пиньейро Бротен, который занял 1-е место в слалом-гиганте 14 февраля.

На этом Тимур Шакиров выбывает из розыгрыша медалей в слаломе.

Напомним, накануне Тимур Шакиров занял 62-е место в гигантском слаломе.
