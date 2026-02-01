Всемирная федерация тхэквондо разрешила россиянам выступать с флагом и гимном

Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов до турниров с флагом и гимном страны, сообщила пресс-служба World Taekwondo.
В сообщении говорится о допуске российских и белорусских юниоров и взрослых атлетов до международных турниров с национальной символикой.
При этом мероприятия под эгидой организации по-прежнему не могут проводиться на территории России, а государственным чиновникам из РФ и Беларуси не будет выдаваться аккредитация.
Российских спортсменов отстранили от международных соревнований в 2022 году.
В октябре Международная федерация самбо разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами и с гимнами на юношеских и юниорских соревнованиях.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) также ранее проголосовал за то, чтобы позволить российским спортсменам снова выступать под флагом своего государства, с гимном и другой национальной символикой.
А Конгресс европейской гимнастики (EG) принял решение о восстановлении допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации.
В конце декабря Международный олимпийский комитет разрешил снять ограничения на участие России и Беларуси в юношеских соревнованиях.