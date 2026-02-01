Всемирная федерация тхэквондо разрешила россиянам выступать с флагом и гимном

Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов до турниров с флагом и гимном страны, сообщила пресс-служба World Taekwondo.

В сообщении говорится о допуске российских и белорусских юниоров и взрослых атлетов до международных турниров с национальной символикой.

При этом мероприятия под эгидой организации по-прежнему не могут проводиться на территории России, а государственным чиновникам из РФ и Беларуси не будет выдаваться аккредитация.

Российских спортсменов отстранили от международных соревнований в 2022 году.

В октябре Международная федерация самбо разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами и с гимнами на юношеских и юниорских соревнованиях.