МОК разрешил снять ограничения на участие России и Беларуси в юношеских турнирах

Международный олимпийский комитет разрешил снять ограничения на участие России и Беларуси в юношеских соревнованиях.
Молодые спортсмены из этих стран не должны быть ограничены в доступе к международным соревнованиям — так постановил МОК.
Однако определение юношеских соревнований и применение этих рекомендаций зависят от регламентов каждой международной федерации, говорится в заявлении. Вопрос о допуске на соревнования, в том числе Олимпиады, остается за федерациями видов спорта.
Решение МОК касается как индивидуальных, так и командных видов спорта, и объясняется в заявлении «политической нейтральностью» олимпийского движения.
Российских спортсменов отстранили от международных соревнований в 2022 году.
В октябре Международная федерация самбо разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами и с гимнами на юношеских и юниорских соревнованиях.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) также ранее проголосовал за то, чтобы позволить российским спортсменам снова выступать под флагом своего государства, с гимном и другой национальной символикой.
А Конгресс европейской гимнастики (EG) принял решение о восстановлении допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации.