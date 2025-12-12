МОК разрешил снять ограничения на участие России и Беларуси в юношеских турнирах

Международный олимпийский комитет разрешил снять ограничения на участие России и Беларуси в юношеских соревнованиях.

Молодые спортсмены из этих стран не должны быть ограничены в доступе к международным соревнованиям — так постановил МОК.

Однако определение юношеских соревнований и применение этих рекомендаций зависят от регламентов каждой международной федерации, говорится в заявлении. Вопрос о допуске на соревнования, в том числе Олимпиады, остается за федерациями видов спорта.

Решение МОК касается как индивидуальных, так и командных видов спорта, и объясняется в заявлении «политической нейтральностью» олимпийского движения.

Российских спортсменов отстранили от международных соревнований в 2022 году.

В октябре Международная федерация самбо разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами и с гимнами на юношеских и юниорских соревнованиях.