13:44
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Спорт

Российских гимнастов допустили к европейским турнирам и олимпийскому отбору

Конгресс европейской гимнастики (EG) принял решение о восстановлении допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации. За возвращение атлетов проголосовали делегаты из 27 стран — участниц федерации во время собрания в Праге 28-29 ноября, на котором присутствовали представители 48 государств.

иллюстративное
Фото иллюстративное. Гимнастов из России допустили к европейским турнирам и олимпийскому отбору

Решение распространяется на все пять видов спорта, находящихся в ведении EG: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Для спортивной и художественной гимнастики это открывает возможность участия в квалификационных турнирах для отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. В прыжках на батуте спортсмены смогут квалифицироваться на Игры через другие международные соревнования, минуя европейские старты.

Напомним, в 2022-м EG и Международная федерация гимнастики (FIG) отстранили российских гимнастов от международных соревнований после начала боевых действий в Украине. С января 2024 года FIG разрешила выступления в нейтральном статусе.
Ссылка: https://24.kg/sport/352721/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
Продажу билетов на Олимпиаду в Италии ограничили из-за проблем с транспортом
Огонь зимней Олимпиады — 2026 зажгли в Греции
В Бишкеке проходят соревнования по художественной гимнастике
Команда RAY из Кыргызстана одержала победу на турнирах при Кубке мира в Малайзии
В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
В России предложили лишать мигрантов РВП за пьяное вождение
В Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов
В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на 45 процентов
Американский рэпер Снуп Догг будет работать обозревателем NBC во время Олимпиады
Спортсмены РФ не будут допущены к командным соревнованиям на Олимпиаде-2026
Популярные новости
В&nbsp;футбольном клубе &laquo;Азия&raquo; Омурбека Бабанова назначен главный тренер В футбольном клубе «Азия» Омурбека Бабанова назначен главный тренер
Отбор на&nbsp;Кубок Азии. Тренера сборной Кыргызстана уволили во&nbsp;время турнира Отбор на Кубок Азии. Тренера сборной Кыргызстана уволили во время турнира
Отбор на&nbsp;Кубок Азии (U-17). Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу разгромила Гуам Отбор на Кубок Азии (U-17). Сборная Кыргызстана по футболу разгромила Гуам
В&nbsp;одном из&nbsp;банков Кыргызстана заметили Солa Кэмпбелла В одном из банков Кыргызстана заметили Солa Кэмпбелла
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
29 ноября, суббота
13:42
Очередная схема мошенников от имени Нацбанка появилась в КР: будьте осторожны Очередная схема мошенников от имени Нацбанка появилась...
13:27
Российских гимнастов допустили к европейским турнирам и олимпийскому отбору
12:54
На госпортале «Түндүк» стал доступным электронный кадастровый план
12:39
На развитие племенного животноводства фермерам КР выдали 324 миллиона сомов
12:24
В КР с 1 декабря начинается применение навигационных пломб в грузоперевозках