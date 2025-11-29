Российских гимнастов допустили к европейским турнирам и олимпийскому отбору

Конгресс европейской гимнастики (EG) принял решение о восстановлении допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации. За возвращение атлетов проголосовали делегаты из 27 стран — участниц федерации во время собрания в Праге 28-29 ноября, на котором присутствовали представители 48 государств.

Фото иллюстративное. Гимнастов из России допустили к европейским турнирам и олимпийскому отбору

Решение распространяется на все пять видов спорта, находящихся в ведении EG: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Для спортивной и художественной гимнастики это открывает возможность участия в квалификационных турнирах для отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. В прыжках на батуте спортсмены смогут квалифицироваться на Игры через другие международные соревнования, минуя европейские старты.

Напомним, в 2022-м EG и Международная федерация гимнастики (FIG) отстранили российских гимнастов от международных соревнований после начала боевых действий в Украине. С января 2024 года FIG разрешила выступления в нейтральном статусе.