Российские дзюдоисты смогут выступать на международных турнирах под флагом РФ

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за то, чтобы позволить российским спортсменам снова выступать под флагом своего государства, с гимном и другой национальной символикой, начиная с турнира «Большого шлема» с 28 по 30 ноября в Абу-Даби. Об этом пишет DW.

«Спорт должен оставаться нейтральным, независимым и свободным от политического влияния. Исторически Россия была ведущей страной в мировом дзюдо, и ее полное возвращение, как ожидается, обогатит соревнования на всех уровнях при соблюдении принципов IJF, основанных на справедливости, инклюзивности и уважении», — подчеркивается в обосновании.

Ранее Международная федерация водных видов спорта решила допустить спортсменов из РФ и Беларуси к участию в командных соревнованиях. Обновленные правила допуска на турниры для спортсменов с нейтральным статусом вступят в силу с 1 января 2026 года.