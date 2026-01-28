13:43
Общество

Мэрия не разрешает устанавливать объекты облегченного типа в центре Бишкека

Чтобы не портить эстетический облик города, мэрия Бишкека отходит от установки объектов облегченного типа на центральных улицах. Об этом на заседании постоянной комиссии горкенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре сообщил заместитель мэра Азамат Кадыров.

По его словам, в жилмассивах и внутридворовых территориях эта норма не действует.

На заседании отмечено, что подготовка архитектурно-технических заключений (АТЗ) для объектов облегченного типа на муниципальных участках приостановлена по поручению вице-мэра с конца 2023 года.

Депутаты БГК отметили, что, ссылаясь на это поручение, АТЗ выдают выборочно. «В одном же дворе одному соседу выдали заключение, а другому — нет. Многим отказывают, но по улице Жукеева-Пудовкина выдаются АТЗ. Напротив Орто-Сайского рынка понастроили киоски облегченного типа, хотя должен быть сквер», — возмутился Казыбек Эргешов.

«Если есть факты выборочного подхода со стороны архитектуры и других служб, то будет дана оценка. Мы готовы даже передать материалы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки. Подход должен быть единым, без деления. Давайте тогда создадим совместную комиссию и будем разбираться», — предложил Азамат Кадыров.
