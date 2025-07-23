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Спорт

Олимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в соревнованиях

Олимпийский комитет США запретил трансгендерным женщинам участвовать в женских соревнованиях, пишет агентство AP.

Отмечается, что USOPC сообщил национальным федерациям плавания, легкой атлетики и других видов спорта об «обязанности» соответствовать требованиям указа Дональда Трампа.

«Наша пересмотренная политика подчеркивает важность обеспечения справедливой и безопасной соревновательной среды для женщин», — говорится в письме.

Ранее Международный олимпийский комитет разрешил отдельным спортивным федерациям устанавливать собственные правила на Олимпийских играх, некоторые из них уже предприняли шаги в этом направлении.

Напомним, Указ о признании только биологического пола под названием «Не допускать мужчин в женский спорт» Дональд Трамп подписал сразу после вступления в должность.

В декабре 2024 года он заявлял, что в стране будет только два пола — мужской и женский, и никаких трансгендеров.
Ссылка: https://24.kg/sport/337216/
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