Чемпионат мира по горному туризму. Сборная Кыргызстана на втором месте

В ущелье Чункурчак завершился чемпионат мира по спортивному туризму на горных дистанциях — первое событие такого масштаба в истории независимого Кыргызстана. Об этом сообщил президент Федерации спортивного туризма Владимир Агафонов.

По его данным, соревнования собрали сильнейшие команды из разных стран, которые состязались в мастерстве прохождения сложной скальной дистанции.

Сборная Кыргызстана показала выдающийся результат, заняв второе место в общекомандном зачете, уступив лишь команде России, которая стала лидером турнира. Третье место досталось сборной Казахстана.

Кыргызские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, слаженность командной работы и мастерство в технике страховки, завоевав уважение международного спортивного сообщества.

Соревнования привлекли внимание спортивных экспертов и туристических обозревателей со всего мира, подчеркнув уникальность кыргызских гор как идеальной площадки для экстремальных видов спорта. Организаторы отмечают, что подобные мероприятия способствуют популяризации спортивного туризма, развитию профессиональных навыков и привлечению туристов в регионы Кыргызстана.