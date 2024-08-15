В Чолпон-Ате стартовал второй этап Кубка мира по самбо. Соревнования пройдут в четырех дисциплинах — мужское спортивное самбо; мужское боевое самбо; женское спортивное самбо; женское боевое самбо.

Каждая страна-участница имеет право выставить на Кубок мира двух спортсменов в каждой весовой категории каждой дисциплины.

Сегодня состоятся поединки среди мужчин по спортивному самбо в весовых категориях 58, 64, 71, 79, 88, 98 и 98+ килограммов, по боевому самбо и среди женщин в весовых категориях 59, 65 и 72 килограмма.

В соревнованиях принимают участие более 250 спортсменов из 14 государств. Самбисты из России на всех турнирах, за исключением национальных, выступают под названием ФИАС-1 с флагом и гимном Международной федерации самбо.