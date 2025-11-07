Чемпионат мира по самбо в Бишкеке. Россия выступит в нейтральном статусе

Чемпионат мира по самбо во второй раз в истории пройдет в Бишкеке. Сборная России выступит в нейтральном статусе под флагом Международной федерации самбо (FIAS-1). Российские самбисты выступят на нем едва ли не в сильнейшем в истории составе, пишет ТАСС.

Соревнования пройдут с 7 по 9 ноября. Будет разыгран 31 комплект наград у мужчин и женщин в спортивном и боевом самбо, а также в мужских соревнованиях по самбо среди слепых в классе SVI-1, в котором участвуют незрячие спортсмены (весовые категории до 64 килограммов, 79 килограммов и 98 килограммов). Турнир среди слепых самбистов, а также у женщин в боевом самбо в рамках чемпионата мира дебютировал в прошлом году.

Призовой фонд турнира составляет $341 тысячу. Во всех дисциплинах предусмотрены одинаковые выплаты: за золото — $4 тысячи, за серебро — $3 тысячи, за бронзу — $2 тысячи.