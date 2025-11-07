23:23
Чемпионат мира по самбо. Кыргызстанцы в первый день завоевали золото и бронзу

В Бишкеке стартовал чемпионат мира по самбо. В первый же день соревнований кыргызстанцы завоевали две медали. Об этом сообщается на сайте международной федерации этого вида спорта.

По его данным, обладателем золотой медали в весе до 98 килограммов стал Бекболот Токтогонов (спортивное самбо). Он одолел спортсмена из Узбекистана Асрора Хамидова. 

Среди женщин бронзу получила Усон кызы Акак (боевое самбо) в весовой категории до 54 килограммов. 

Напомним, соревнования пройдут с 7 по 9 ноября. Будет разыгран 31 комплект наград у мужчин и женщин в спортивном и боевом самбо. 
Ссылка: https://24.kg/sport/350143/
