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Спорт

Турнир по кок-бору «Нооруз 2024» завершился победой команды «Ынтымак»

Турнир по кок-бору «Нооруз 2024» завершился победой команды «Ынтымак». Об этом сообщает на своем сайте федерация данного вида национального спорта.

Команда Таласской области сегодня стала чемпионом, обыграв соперников из команды «Достук» (Ошская область). Со счетом 3:2 «Ынтымак» вырвался в лидеры. Бронза у команды «Сары-Озон» из Чуйской области.

Напомним, в 2023 году «Ынтымак» также стал победителем турнира.

Республиканский турнир стартовал 13 марта на ипподроме «Ак-Кула» в Бишкеке. Команды были разделены на четыре лиги — высшую, первую, вторую и лигу легенд.
Ссылка: https://24.kg/sport/289602/
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