Есть куда стремиться. Как кыргызстанцы выступили на Азиатских играх

В Китае завершились XIX летние Азиатские игры, на которых наши спортсмены завоевали четыре золотые, две серебряные и девять бронзовых наград.

На Азиаду поехали 162 спортсмена из КР. Они выступали в 23 видах спорта.

Рекорд по медалям не побит

В общем медальном зачете сборная Кыргызстана заняла рекордное для себя 18-е место. Однако на прошлой Азиаде в 2018 году у нее были 20 медалей и 22-я позиция.

Напомним, на Азиатских играх — 2014 у сборной КР было лишь шесть наград.

Борцы на высоте

Из 15 призовых мест восемь заняли борцы.

Золото завоевали Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков и Айпери Медет кызы.

В копилке девушек медали всех достоинств. От Кыргызстана на Игры отправились три спортсменки, и все они поднялись на пьедестал.

Айсулуу Тыныбекова не смогла повторить результат 2018 года, когда она вышла в финал. В 2023-м у нее бронза.

Напомним, в 2018 году наша прославленная спортсменка в финале уступила сопернице из Монголии. Однако позже стало известно, что в допинг-пробе Орхон Пуревдорж, взятой на Азиаде, нашли запрещенный препарат «Станозолол». Ее лишили золотой медали.

Отметим, чемпионка мира из КР в 1/8 финала уложила на лопатки спортсменку из Таиланда за 14 секунд.

Не поехала на Игры получившая травму Мээрим Жуманазарова. Однако заменившая ее Нурзат Нуртаева (до 68 килограммов ) сумела выйти в финал, где проиграла хозяйке соревнований. У нее серебро.

Айпери Медет кызы завоевала золотую медаль. Причем ее участие было под вопросом. В сентябре на чемпионате мира в Сербии спортсменка получила травму колена.

«Посоветовались с тренерами и решили бороться. Они мне сказали: «Ты и одной ногой можешь всех выиграть», — написала Айпери Медет кызы в соцсетях.

На прошлых Азиатских играх она была третьей.

Как всегда не подвели борцы греко-римского стиля. Чемпионами Игр стали Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков. Бронзу в копилку сборной принес Раззак Бейшекеев.

Улучшили свои показатели по сравнению с прошлой Азиадой борцы вольного стиля. Орозобек Токтомамбетов и Айаал Лазарев завоевали бронзовые награды.

Впервые в истории

Впервые в истории Кыргызстана медали на Азиатских играх завоевали каратисты. Да не одну, а сразу три.

Первую награду — бронзового достоинства — принес Назим Нурланов. Молодой, перспективный спортсмен еще не раз покажет себя на международных турнирах.

На следующий день кыргызстанец Адилет Шадыканов вышел в финал, обеспечив себе медаль. В решающей встрече в упорной борьбе он уступил действующему олимпийскому чемпиону, четырехкратному чемпиону мира из Ирана и занял второе место.

Фото Xinhua. Адилет Шадыканов

В этот же день Кымбат Тойтонова завоевала бронзовую медаль. В весовой категории до 61 килограмма она оказалась сильнее спортсменки из Камбоджи.

Впервые в истории дзюдоист из Кыргызстана вышел в финал Азиатских игр и сразу завоевал золотую медаль. В схватке за первое место в весовой категории до 90 килограммов Эрлан Шеров оказался сильнее Давлата Бобонова из Узбекистана. Его награда стала первой на Азиаде-2023 для КР.

Фото департамента физической культуры и спорта. Эрлан Шеров

Напомним, в Индонезии в 2018 году у наших дзюдоистов было две бронзовые медали — отличились Артур Те и Владимир Золоев.

Впервые в истории кыргызстанцы завоевали медали и на турнире по ушу-саньда. Третьими стали Авазбек Аманбеков (до 58 килограммов ) и Темирлан Аманкулов (до 75 килограммов ).

Уроженка Якутии, принявшая гражданство Кыргызстана, Сардана Трофимова завоевала бронзовую медаль в марафоне. Дистанцию она пробежала за 2 часа 28 минут 41 секунду.

Это первая медаль КР на этой дистанции. На прошлых Играх золото и серебро было у Дарьи Масловой, но на дистанции 10 и 5 тысяч километров.

«Спасибо, Кыргызстан, за возможность. Спасибо, тренер, за веру в меня. Спасибо всем за поддержку», — написала Сардана Трофимова в соцсетях.

А как же другие результаты?

В составе команды по боксу из Кыргызстана в Китай отправились семь спортсменов, но они не смогли пройти дальше 1/4 финала. У них появилась возможность получить путевку на Олимпиаду, для этого нужно было выходить в финал.

В состав команды по легкой атлетике из КР попали 10 спортсменов. Стоит отметить пятое место Марии Коробицкой на дистанции 10 тысяч метров. Двух минут ей не хватило до пьедестала.

Порадовали кыргызстанцы на турнире по гребле на байдарках и каноэ. Владислав Прокопов, Эрлан Султангазиев, Рысбек Толомушев, Родион Туйгунов в трех дисциплинах попали в топ-8.

В шаге от медали оказалась команда по Dota-2. Кыргызстанцы уступили в полуфинале и заняли четвертое место.

Дзюдоистка Адина Кочконбаева проиграла схватку за бронзу и стала пятой.

Пятыми на турнире по джиу-джитсу стали Руслан Сагдеев и Абдурахман Муртазалиев. В весовой категории до 85 килограммов они проиграли свои встречи за третье место.

В вольной борьбе Бекзат Алмаз уулу (до 57 килограммов ) проиграл схватку за бронзовую медаль монгольскому борцу, став пятым.

В составе команды из Кыргызстана по тяжелой атлетике выступили пять спортсменов. Татьяна Мельниченко (до 76 килограммов) и Ишимбек Муратбек уулу (до 67 килограммов) стали седьмыми.

Остальные спортсмены показали хорошие результаты, но им еще есть куда расти.

А что после?

Следующими крупными соревнованиями для спортсменов станут Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Несколько путевок у кыргызстанцев уже есть, но нужны еще.

Можно было завоевать больше медалей? Можно было. Где-то не хватило мастерства, где-то удачи. Не поехал на Азиаду пловец Денис Петрашов, который мог принести в копилку КР награду. Отметим, он уже получил лицензию на Олимпиаду.

Кыргызстану есть на кого равняться. Например, атлеты из Узбекистана на Азиаде выиграли 22 золотые награды, а Казахстана — 10.

Надеемся, спортивные чиновники сделают выводы после Азиады и начнут вкладывать деньги не только в борьбу, но и в другие, как оказалось, перспективные, виды.