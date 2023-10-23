Незрячий бегун из Кыргызстана завоевал серебро Параазиатских игр в Китае

Спортсмен из Кыргызстана Жалалдин Абдувалиев завоевал серебряную медаль на Параазиатских играх в Китае. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Он выступал в беге на 5 тысяч метров среди незрячих спортсменов. Всего в стартовом листе было три спортсмена.

Результат кыргызстанца — 17 минут 18 секунд. Сопровождал Жалалдина Абдувалиева гид Артем Шапилов.

Ранее золотую медаль в турнире по дзюдо выиграла Хайитхон Хусан кызы.

Напомним, 22-28 октября в городе Ханчжоу проходят Параазиатские игры. В них примут участие 29 кыргызстанцев в шести видах спорта: легкая атлетика, пауэрлифтинг, теннис, плавание, шахматы и дзюдо.