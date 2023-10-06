Еще медаль на турнире по карате. Кыргызстанка завоевала бронзу Азиатских игр

Спортсменка из Кыргызстана Кымбат Тойтонова завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх в Китае. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В весовой категории до 61 килограмма Кымбат Тойтонова оказалась сильнее спортсменки из Камбоджи — 4:0.

Кыргызстанка одержала две победы над представительницами Кореи и Бангладеш и уступила китаянке.

Сегодня на турнире по карате кыргызстанец Адилет Шадыканов поборется за золотую медаль.

Ранее кыргызстанец Назим Нурланов завоевал бронзовую медаль по карате на Азиатских играх.

У сборной Кыргызстана девять медалей — три золотые и шесть бронзовых.