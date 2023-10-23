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Спорт

Дзюдоистка из Кыргызстана завоевала золотую медаль Параазиатских игр в Китае

Спортсменка из Кыргызстана Хайитхон Хусан кызы завоевала золотую медаль Параазиатских игр в Китае. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В турнире по дзюдо среди незрячих в весовой категории до 48 килограммов в 1/2 финала она оказалась сильнее соперницы из Индонезии Новиа Ларассати.

В финале она победила японку Хангаи Шизуку и стала чемпионкой.

Напомним, 22-28 октября в городе Ханчжоу проходят Параазиатские игры. В них примут участие 29 кыргызстанцев в шести видах спорта: легкая атлетика, пауэрлифтинг, теннис, плавание, шахматы и дзюдо. 
Ссылка: https://24.kg/sport/278060/
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