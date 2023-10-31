В Кыргызстане призеры Параазиады получили денежные сертификаты

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов поздравил кыргызстанских спортсменов, участвовавших в IV Азиатских параиграх в городе Ханчжоу (Китайская Народная Республика). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Напомним, Хайитхон Хусан кызы завоевала золотую медаль по дзюдо, Жалалдин Абдувалиев — две серебряные награды, а Гулназ Жузбаева — бронзовую по легкой атлетике. ​

Призеров наградили денежными сертификатами.​

За первое место предусмотрен денежный сертификат на 1 миллион 250 тысяч сомов, за второе — 750 тысяч сомов, за третье — 500 тысяч сомов.