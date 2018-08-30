Кыргызстанец Владимир Золоев завоевал «бронзу» на Азиатских играх

Кыргызстанец Владимир Золоев сегодня завоевал «бронзу» на 18-х летних Азиатских играх в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Он выступал на турнире по дзюдо в весовой категории 81 килограмм и провел четыре схватки. На старте победил Мохамада Касема (Сирия), затем уступил Сенгсу Ли (Южная Корея), в утешительном раунде был сильнее Хаяна Гао (Китай), а в поединке за третье место поборол Такеши Сасаки (Япония).

Это вторая медаль наших дзюдоистов на нынешней Азиаде. Днем ранее отличился Артур Те.