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Спорт

Кыргызстанец Владимир Золоев завоевал «бронзу» на Азиатских играх

Фото gettyimages.com. Владимир Золоев (слева) – бронзовый призер Азиатских игр-2018

Кыргызстанец Владимир Золоев сегодня завоевал «бронзу» на 18-х летних Азиатских играх в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Он выступал на турнире по дзюдо в весовой категории 81 килограмм и провел четыре схватки. На старте победил Мохамада Касема (Сирия), затем уступил Сенгсу Ли (Южная Корея), в утешительном раунде был сильнее Хаяна Гао (Китай), а в поединке за третье место поборол Такеши Сасаки (Япония).

Это вторая медаль наших дзюдоистов на нынешней Азиаде. Днем ранее отличился Артур Те.
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