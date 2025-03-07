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Спорт

Смешанные единоборства (ММА) включены в программу Азиатских игр

Смешанные единоборства (ММА) официально включены в программу Азиатских игр. Об этом сообщили в Олимпийском совете Азии.

Напомним, летние Азиатские игры 2026 года пройдут в японском городе Нагоя (префектура Айти) с 19 сентября по 4 октября. Олимпийский комитет Азии разослал участникам уведомление о том, что в программу включены соревнования по смешанным боевым единоборствам.

Поединки будут проводиться в двух стилях — современном и традиционном. В этом виде спорта на Азиаде разыграют шесть комплектов медалей.

В современном стиле мужчины будут соревноваться в двух весовых категориях: до 60 и 71 килограммов, а женщины — в одной, до 54 килограммов. Программа традиционного стиля предусматривает бои среди мужчин в весовых категориях до 65 и 77 килограммов, у женщин — до 60 килограммов.
Ссылка: https://24.kg/sport/322022/
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