IX зимние Азиатские игры. Садыр Жапаров на церемонии приветствия глав государств

Президент Садыр Жапаров 7 февраля принял участие в церемонии приветствия глав государств, посвященной открытию IX зимних Азиатских игр 2025 в китайском Харбине.

В «Солнечном городе» Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань встретили Садыра Жапарова и первую леди Айгуль Жапарову. После торжественного приветствия и совместного фотографирования лидеры стран примут участие в официальном приеме в честь открытия Игр.

В мероприятии также участвуют президент Пакистана Асиф Али Зардари, султан Брунея Хассанал Болкиах, премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават, председатель Национального собрания Республики Корея У Вон Шик и другие официальные лица.

С 4 февраля Садыр Жапаров находится в Китае с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.