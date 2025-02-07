Садыр Жапаров принял участие в открытии IX зимних Азиатских игр в Харбине

Президент Садыр Жапаров сегодня, 7 февраля, посетил церемонию открытия IX зимних Азиатских игр 2025 года в Харбине (КНР). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Праздничное мероприятие прошло в международном выставочном центре города.

Фото пресс-службы президента

Программа церемонии включала символическое путешествие, охватывающее Харбин, Китай и всю Азию.«Началась она с сегмента «Пылающий лед и снег», олицетворяющего глубокое культурное значение зимнего сезона. Далее следует часть «Страсть в движении», раскрывающая динамику и захватывающую атмосферу зимних видов спорта. Завершается церемония «Вечной дружбой» — трогательным посвящением прочным связям, объединяющим страны Азиатского региона», — говорится в сообщении.

IX зимние Азиатские игры пройдут с 7 по 14 февраля. В них примут участие более 1 тысячи 270 спортсменов из 34 государств и регионов Азии.

В составе сборной Кыргызстана на Играх выступят 40 спортсменов в шести дисциплинах: хоккей, керлинг, слалом, лыжные гонки, биатлон и фигурное катание.

Отметим, что открытие Азиатских игр также посетили президент Пакистана Асиф Али Зардари, султан Брунея Даруссалам Хассанал Болкиах, премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават, председатель Национального собрания Республики Корея У Вон Шик и другие официальные лица.