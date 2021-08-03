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Спорт

Эмоции через край. Реакция соцсетей на победу кыргызстанских спортсменов

Сегодня на Олимпийских играх в Токио выступили кыргызстанские спортсмены Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова и Акжол Махмудов.

По итогам турниров борец Айсулуу Тыныбекова вышла в финал, спортсмены Мээрим Жуманазарова и Акжол Махмудов практически сотворили чудо, завоевав для Кыргызстана бронзу и серебро. Это первые олимпийские медали, завоеванные кыргызстанскими спортсменами с 2008 года.

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За ходом соревнований следили как в Кыргызстане, так и за рубежом. Для трансляции состязаний в кафе, торговых центрах и на главной площади города установили LED-экраны.

Посмореть игры и поддержать отечественных спортсменов на центральную площадь пришли около 3 тысяч человек, в том числе высокопоставленные чиновники — Улукбек Марипов, Камчыбек Ташиев, Таалайбек Сарыбашов и другие.

Глава государства Садыр Жапаров следил за игрой из своего рабочего кабинета вместе со спикером Жогорку Кенеша Талантом Мамытовым. Он поздравил наших олимпийцев с победой по телефону.

В социальных сетях известия о медалях наших олимпийцев встретили с восторгом и восхищением.

Бывший вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева написала, что спортсмены молодцы, и передала пламенный привет депутату парламента Аманкулу Токтомамбетову, предложившему снизить гендерную квоту в ЖК из боязни, что законодательный орган превратится в ансамбль «Кыз-Бурак».

«Акжол молодец! Олимпийское золото у него впереди с таким-то характером! Мээрим молодчина! В копилке Кыргызстана бронзовая олимпийская медаль! Отлично! Эти несколько минут жесткой борьбы и столь нужного нашей стране объединяющего позитива. Рахмат! «Кыз-Бурактан» корккон мырзабызга ысык салам (Горячий привет господину, который боялся «Кыз-Бурака»)», — отметила она.

Пользователь Facebook Бекназар Саяк призвал поддерживать отечественных спортсменов.

«Наши умеют побеждать не благодаря, а вопреки. Помню, знакомые борцы просили выслать борцовскую обувь и трико, так как не в чем было на больших соревнованиях выступать. Трико всегда просили двустороннее, чтобы на месте сразу менять, — красное или синее. Про питание для борцов отдельный разговор. Ребятки, давайте помогать и поддерживать наших спортсменов и спортсменок во время подготовки, все четыре года, а не только когда выступают и побеждают! Спасибо, Айсулуу, Акжол, Мээрим! Горжусь, что живу с вами в одном поколении», — написал он.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Реакция пользователей на победу кыргызстанских спортсменов

Пользователь Эшмамбет-Толон напомнил, что Акжол Махмудов своей победой поднимает Кыргызстан на 67-е место в медальном зачете среди 205 стран-участниц. «Так мы опережаем такие государства, как Казахстан, Таджикистан, Саудовскую Аравию, Азербайджан, ОАЭ, Литву, Сингапур, Перу, Финляндию», — подчеркнул он.

Кыргызстанец Айбек Аскарбеков выразил восхищение, что в столь юном возрасте Акжол Махмудов добился таких больших успехов. «В 22 года! После тяжелой травмы! Серебро! Против номер 1 в мировом рейтинге, в абсолютно равной схватке! Акжол — наш чемпион!» — написал он.

Журналист Семетей Аманбеков признался, что не сдержал слез, когда увидел победу кыргызстанских спортсменов.

Певец Абир Касенов написал, что у него нет слов, одни эмоции, и поблагодарил победителей за выигрыш в Олимпиаде.

У других пользователей восторга было меньше. Экономический эксперт Азамат Акенеев, комментируя выступление спортсменов, написал: «Серебро проигрывают, бронзу выигрывают».

Другой кыргызстанец Урмат Насыкулов принял проигрыш Акжола Махмудова с сожалением. «К сожалению, Акжол Махмудов проиграл финал в схватке с венгром со счетом 2:1. К счастью, у нас есть первая медаль на Олимпиаде — серебро! Медаль за второе место», — написал он.

Другие пользователи соцсетей уверены, что олимпийские медали кыргызстанских борцов — это лучший показатель, учитывая социально-экономическое положение страны.

«А вы представьте, какие результаты были бы у нас в спорте, если бы ему уделяли должное внимание?! Если бы строились спортивные центры, футбольные поля, стадионы. У нас столько талантливых детей! Уделяйте внимание детскому спорту — и вы скоро получите чемпионов мира и победителей Олимпийских игр», — считает пользователь Gutierrezzz14 Twitter.

С таким мнением согласна и журналист Махинур Ниязова. «Серебро на первой Олимпиаде — это же круто, это победа, вы чего?! Это, вообще, большое чудо, что эти мальчики и девочки Денис, Акжол, Айсулуу, Айпери, Мээрим пробиваются на Олимпиаду, побеждают, доходят до финала при наплевательском отношении государства», — пишет она.

Отметим, завтра состоится долгожданный турнир Айсулуу Тыныбековой. Она будет бороться за золото. Ее соперницей выступит японская спортсменка Юкако Каваи.
Ссылка: https://24.kg/sport/203069/
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