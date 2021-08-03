Фото дня. Эмоции серебряного призера Олимпиады в Токио Акжола Махмудова

Кыргызстанский борец греко-римского стиля Акжол Махмудов в весовой категории до 77 килограммов сегодня завоевал серебро Олимпиады в Токио.

Эту награду ждали все соотечественники долгих 13 лет. На Олимпиаде-2008 в Пекине серебро Кыргызстану принес Канат Бегалиев. Это уже история.

Фото из интернета. Серебряный призер Олимпиады-2020 в греко-римской борьбе Акжол Махмудов

Сегодня социальные сети ликуют. Но только сам спортсмен знает, сколько сил отдано для этой победной минуты. Этот снимок стал фото сегодняшнего дня. Спасибо, Акжол!

Акжолу Махмудову 22 года. Он родился в 1999-м в Оше. Двукратный чемпион Азии (2015, 2016) и чемпион мира (2016) среди кадетов. Чемпион Азии — 2017 и вице-чемпион мира — 2017 среди молодежи. Первое упоминание о нем на сайте ИА «24.kg» датировано февралем 2011 года, когда спортсмена еще мало кто знал.

В декабре 2017-го будущий серебряный призер Олимпиады-2020 дал 24.kg интервью и рассказал, как он пришел в большой спорт.