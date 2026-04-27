Зарплата работников спорта в Кыргызстане: как она выросла с 1 апреля

В Кыргызстане приняли постановление кабинета министров о повышении заработной платы работников сферы физической культуры и спорта.

Как сообщили в правительстве, с 1 апреля сотрудники отрасли начали получать увеличенные выплаты. Повышение направлено на улучшение качества работы и усиление материальной мотивации специалистов.

Согласно решению, зарплата увеличена на 50 процентов, дополнительно предусмотрена надбавка в размере 15 тысяч сомов. Кроме того, введена президентская компенсационная выплата в размере 5 тысяч сомов.

В целом повышение затронуло 4 тысячи 367 работников сферы спорта.

По оценкам специалистов, меры позволят поддержать отрасль, улучшить социальное положение сотрудников и создать условия для дальнейшего развития спорта в стране.