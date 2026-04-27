10:16
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Общество

Зарплата работников спорта в Кыргызстане: как она выросла с 1 апреля

В Кыргызстане приняли постановление кабинета министров о повышении заработной платы работников сферы физической культуры и спорта.

Как сообщили в правительстве, с 1 апреля сотрудники отрасли начали получать увеличенные выплаты. Повышение направлено на улучшение качества работы и усиление материальной мотивации специалистов.

Согласно решению, зарплата увеличена на 50 процентов, дополнительно предусмотрена надбавка в размере 15 тысяч сомов. Кроме того, введена президентская компенсационная выплата в размере 5 тысяч сомов.

В целом повышение затронуло 4 тысячи 367 работников сферы спорта.

По оценкам специалистов, меры позволят поддержать отрасль, улучшить социальное положение сотрудников и создать условия для дальнейшего развития спорта в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371969/
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
В КР самая высокая зарплата в горнодобывающем секторе, самая низкая — в культуре
Цены в Кыргызстане увеличиваются и почти догнали рост зарплаты
Минтруда КР в РФ помогло кыргызстанцам вернуть более 121 миллиона рублей
Минпросвещения: Воспитателям и техперсоналу повысили зарплату на 100 процентов
Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу выиграл турнир в Стамбуле
Глава кабмина КР поздравил спортсменов с профессиональным праздником
Депутат призвала повысить зарплату педагогам вузов, спузов и профлицеев
В Кыргызстане повысили зарплаты водолазам МЧС и обновили систему оплаты
Минимальный оклад в КРСУ составляет 28 тысяч сомов — ректор
Годы в сборной предложили включить в трудовой стаж спортсменов
Популярные новости
Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и&nbsp;учителей Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и учителей
&laquo;Землю забирают тихо&raquo;. Как жители Бишкека теряют участки у&nbsp;своих домов «Землю забирают тихо». Как жители Бишкека теряют участки у своих домов
Приватизация вне закона. В&nbsp;Бишкеке прокуратура пытается лишить 15&nbsp;семей квартир Приватизация вне закона. В Бишкеке прокуратура пытается лишить 15 семей квартир
В&nbsp;Бишкеке для самокатов и&nbsp;велосипедов ввели движение, как у&nbsp;машин,&nbsp;&mdash; по&nbsp;полосам В Бишкеке для самокатов и велосипедов ввели движение, как у машин, — по полосам
Бизнес
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к&nbsp;20-летию запускается акция с&nbsp;кешбэком 20&nbsp;процентов в&nbsp;MegaPay MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
27 апреля, понедельник
10:15
Джаз без границ: Бишкек собрал музыкантов из Европы и Азии на одном фестивале Джаз без границ: Бишкек собрал музыкантов из Европы и А...
10:06
Зарплата работников спорта в Кыргызстане: как она выросла с 1 апреля
10:00
Кибермошенничество выросло втрое. Как МВД Кыргызстана планирует бороться с ним
09:45
Атака на Иран. Колоссальные военные расходы США и ликвидация оппозиции КСИР
09:38
Акция «Диктант Победы» проходит в 45 городах Кыргызстана