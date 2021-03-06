16:23
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Спорт

UFC анонсировал пятый бой за чемпионский титул Валентины Шевченко

Фото © Cooper Neill/Contributor/UFC/Getty Images Sport/Gettyimages.ru. Чемпионка UFC Валентина Шевченко

UFC официально анонсировал очередной бой чемпионки в наилегчайшем весе Валентины Шевченко. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Представительница Кыргызстана проведет пятую защиту титула 24 апреля.

В этот день она встретится с бразильянкой Джессикой Андраде на турнире UFC 261.

На счету 32-летней Валентины Шевченко 20 побед и 3 поражения. Последний поединок она провела в ноябре 2020 года на турнире UFC 255, оказавшись сильнее Дженнифер Майи.

29-летняя Джессика Андраде выиграла 21 бой и уступила в восьми.
Ссылка: https://24.kg/sport/185660/
просмотров: 3474
Версия для печати
Материалы по теме
Агрессивно. Валентина Шевченко показала часть своей тренировки
Валентина Шевченко признана бойцом года сразу несколькими мировыми изданиями
Американский актер Микки Рурк посвятил пост благодарности Валентине Шевченко
Голосуй за Валентину Шевченко. Спортивный сайт выбирает лучших бойцов 2020 года
Валентина Шевченко поднялась в мировом рейтинге UFC еще на одну ступень
Валентина Шевченко победила бразильянку Дженнифер Майю
Мама Валентины Шевченко стала чемпионкой мира виртуального турнира по боксу
Валентина Шевченко оказалась в пятерке лучших устрашающих бойцов
Официально объявлена дата следующего боя Валентины Шевченко на UFC 255
Валентина Шевченко возглавила топ-10 лучших женщин-бойцов ММА в СНГ
Популярные новости
Растопить лед: прекрасная австралийка, которая обаяла фанатов фигурного катания Растопить лед: прекрасная австралийка, которая обаяла фанатов фигурного катания
Абдурахманхаджи Муртазалиеву присвоено звание &laquo;Заслуженный мастер спорта&nbsp;КР&raquo; Абдурахманхаджи Муртазалиеву присвоено звание «Заслуженный мастер спорта КР»
На&nbsp;развитие спорта на&nbsp;Иссык-Куле в&nbsp;прошлом году потратили 45&nbsp;миллионов сомов На развитие спорта на Иссык-Куле в прошлом году потратили 45 миллионов сомов
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
7 марта, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушителей начнут наказывать Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушит...
15:47
Скандал в Оперном. Ситуацию на балете «Лебединое озеро» спасли студенты
15:21
Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
15:09
В ДТП на Южной магистрали погиб пассажир такси
15:00
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль