UFC анонсировал пятый бой за чемпионский титул Валентины Шевченко

UFC официально анонсировал очередной бой чемпионки в наилегчайшем весе Валентины Шевченко. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Представительница Кыргызстана проведет пятую защиту титула 24 апреля.

В этот день она встретится с бразильянкой Джессикой Андраде на турнире UFC 261.

На счету 32-летней Валентины Шевченко 20 побед и 3 поражения. Последний поединок она провела в ноябре 2020 года на турнире UFC 255, оказавшись сильнее Дженнифер Майи.

29-летняя Джессика Андраде выиграла 21 бой и уступила в восьми.