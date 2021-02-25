В Оше прошел городской турнир по кок-бору. Участвовали 12 команд

В Оше прошел городской турнир по кок-бору. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, в нем участвовали 12 команд из Ошской области (по две из каждого района) и сборная южной столицы. По итогам турнира призовые места заняли команды: из Кара-Суйского района — первое место; «Алай-2» — второе; из Кара-Кульджи — третье.

Городские чиновники отметили особое значение популяризации национальных видов спорта среди населения. Муниципалитет Оша выделил 100 тысяч сомов в призовой фонд турнира.