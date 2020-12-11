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Спорт

В Бишкеке открылся электронный тир

В физкультурно-спортивном обществе «Динамо» открылся электронный тир. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека. 

По ее данным, в новом стрелковом тире соблюдены все нормы техники безопасности. Стрелковые галереи имеют стандартную протяженность 10 метров и 17 позиций для стрелков. Для удобства спортсменов предусмотрены отдельные раздевалки, санузел, гардероб, комната для хранения оружия.

Тир оборудован современными электронными мишенями, которые не требуют никаких расходных материалов. Сверхточные технологии позволяют определить координаты пули без соприкосновения с поверхностью и выводить результаты стрельбы с помощью большого монитора.

В муниципалитете отметили, что огневая и физическая подготовка является неотъемлемой частью профессиональной подготовки сотрудников милиции к успешному выполнению оперативного-служебных задач. 

В этом году физкультурно-спортивному обществу «Динамо» исполнилось 97 лет.
Ссылка: https://24.kg/sport/176427/
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