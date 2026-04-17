Бишкек в пробках тонет. Власти отказались вводить ограничения на машины

Мэрия Бишкека пока не планирует вводить ограничительные меры для снижения пробок в столице. Об этом в эфире «Биринчи радио» заявил мэр Айбек Джунушалиев.

По его словам, ранее рассматривалась идея ограничения движения автомобилей по госномерам — по определенным дням. Однако инициатива не получила поддержки среди горожан.

«Когда мы предлагали такие меры, общественность выступила против. Были вопросы — например, как в экстренной ситуации доставить человека в больницу. Поэтому мы решили сначала развивать инфраструктуру», — отметил глава города.

Он добавил, что после административно-территориальной реформы площадь Бишкека увеличилась втрое, что значительно усложнило транспортную ситуацию.

Сейчас в столице зарегистрировано около 500 тысяч автомобилей, а с учетом транспорта из регионов ежедневно по городу передвигается не менее 700 тысяч машин. При этом общая протяженность дорог составляет 2 тысячи 822 километра, из которых 1 тысяча 834 километра нуждаются в реконструкции.

В мэрии делают ставку на расширение дорожной сети. Если до 2023 года ежегодно ремонтировали около 20 километров дорог, то в 2024 году этот показатель вырос до 62 километров, в 2025-м — до 92 километров, а в 2026 году планируется реконструкция уже 120 километров.

Также предусмотрено строительство новых мостов и транспортных развязок. По словам мэра, только после развития инфраструктуры власти могут вернуться к обсуждению ограничительных мер.