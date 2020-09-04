22:56
USD 78.69
EUR 93.10
RUB 1.04
Спорт

WADA пригрозило США отстранением спортсменов от Олимпийских игр

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пригрозил США отстранением спортсменов от участия в Олимпийских играх. Об этом сообщает Reuters.

Все из-за призыва американского Управления по борьбе с наркотиками к Конгрессу США рассмотреть отказ от финансирования WADA.

В агентство обратились представители нескольких стран, предложившие применять санкции к тем, кто не платит взносы. Если Соединенные Штаты примут решение их не платить, спортсмены могут быть лишены права участия в Олимпиадах, а также в других крупных международных соревнованиях.

Олимпийские игры — 2020 должны были пройти летом в Токио. Соревнования перенесены на следующий год из-за пандемии коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/sport/164143/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
Где наши стадионы, бассейны, велотреки. Шаршен Касенов о проблемах спорта страны
Кыргызстанцы завоевали медали на Международной Менделеевской олимпиаде по химии
Радовалась вся республика. Чемпион московской Олимпиады о своей победе
В Бишкеке подняли флаг Кыргызстана в честь годовщины Московской Олимпиады
WADA изучила связь между числом завоеванных медалей и применением препаратов
Глава Ассоциации олимпийцев рассказал, почему нельзя сокращать расходы на спорт
Наши спортсмены могут остаться без Олимпиады — им урезан бюджет на 72 процента
Из-за коронавируса Олимпиаду в Токио могут перенести на два года
Пресс-конференция
Школьники из КР выиграли медали на международной олимпиаде по информатике
Популярные новости
В&nbsp;честь Дня независимости кыргызстанец поднял груз весом в&nbsp;31&nbsp;тонну В честь Дня независимости кыргызстанец поднял груз весом в 31 тонну
Альпинисты покорили одну из&nbsp;самых высоких вершин Ат-Башинского хребта Альпинисты покорили одну из самых высоких вершин Ат-Башинского хребта
От&nbsp;Алтая до&nbsp;Парижа. Как кыргызстанец стал чемпионом мира по&nbsp;тогуз-коргоолу От Алтая до Парижа. Как кыргызстанец стал чемпионом мира по тогуз-коргоолу
Спортивный календарь. О&nbsp;важных соревнованиях с&nbsp;участием кыргызстанцев Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Бизнес
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от&nbsp;О! Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от О!
РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
4 сентября, пятница
22:41
Джейсон Стэйтем снимется в шпионском триллере Гая Ричи «Пять глаз» Джейсон Стэйтем снимется в шпионском триллере Гая Ричи...
22:18
WADA пригрозило США отстранением спортсменов от Олимпийских игр
21:30
В городе Ош начали асфальтировать дорогу, ведущую в село Мээркан
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 сентября: осадки не ожидаются
20:43
Ужасным состоянием улицы Ленинской возмущена жительница Бишкека