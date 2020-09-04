WADA пригрозило США отстранением спортсменов от Олимпийских игр

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пригрозил США отстранением спортсменов от участия в Олимпийских играх. Об этом сообщает Reuters.

Все из-за призыва американского Управления по борьбе с наркотиками к Конгрессу США рассмотреть отказ от финансирования WADA.

В агентство обратились представители нескольких стран, предложившие применять санкции к тем, кто не платит взносы. Если Соединенные Штаты примут решение их не платить, спортсмены могут быть лишены права участия в Олимпиадах, а также в других крупных международных соревнованиях.

Олимпийские игры — 2020 должны были пройти летом в Токио. Соревнования перенесены на следующий год из-за пандемии коронавируса.