Спорт

В олимпийской деревне закончились презервативы через три дня после старта Игр

В олимпийской деревне зимних Игр-2026 в Милане-Кортине первая партия бесплатных презервативов закончилась в течение трех дней после начала соревнований. Об этом сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на организаторов.

По их данным, изначально было распределено около 10 тысяч презервативов. После того как запас исчерпали, организаторы пообещали оперативно доставить дополнительную партию.

Раздача средств контрацепции в олимпийской деревне является традиционной практикой. Она проводится с 1988 года и направлена на профилактику инфекций, передающихся половым путем, и пропаганду безопасного поведения среди спортсменов.
Ссылка: https://24.kg/sport/362071/
просмотров: 127
