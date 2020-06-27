Когда нет стимула. Один из лучших бойцов Кыргызстана хочет завершить карьеру

Куан Абдыраимов — один из самых успешных бойцов Кыргызстана — чемпион Азии и обладатель кубка мира по кикбоксингу, двукратный вице-чемпион мира по ушу-саньда, 25-кратный чемпион республики по пяти единоборствам. За 17-летнюю карьеру он не раз бросал спорт, но всегда с триумфом возвращался. А еще он депутат.
Как с годами изменилась его тактика, за что его прозвали Кумушбеком, помогает ли спортивная хватка в политике и почему он вновь хочет повесить перчатки на гвоздь, Куан Абдыраимов рассказал 24.kg.
Ему 30 лет. Живет в Новопавловке, занимается в столичном клубе «Маралбек». Мастер спорта по рукопашному бою, тайскому боксу и боевому самбо, МСМК по кикбоксингу и ушу-саньда. В 2017-м избрался в Новопавловский айыльный кенеш.
Золотой мужчина
— Вы не выступали с весны 2018 по осень 2019 года. Чем занимались?
— В мае 2018-го был знаковый для меня момент. На Иссык-Куле проходил чемпионат Азии по кикбоксингу. Я дрался последним и был обязан выиграть. От этого зависело, кто займет первое место в командном зачете раздела «лоу-кик» — Кыргызстан или Иран. Родные стены помогли мне.
К этому золоту шел 10 лет. Ранее проиграл в финале ЧА четырежды подряд. Некоторые с иронией говорили мне: «Кумушбек (кумуш в переводе с кыргызского — серебро), когда уже будешь Алтынбеком?». Мне не везло, но я не сдавался. Добившись своего, женился и ушел из спорта. Нужно было обустраивать быт.
— Скучали по спорту?
— Конечно, особенно вначале. Он как наркотик. Совсем без него я не смог — играл в футбол, плавал и бегал. Поддерживал связь с друзьями-одноклубниками Авазбеком Аманбековым и Рустамом Ибрагимовым. Секундировал им на крупном турнире в Бишкеке. Никогда не переживал так сильно за себя, как за них в тот раз.
Горячая осень 2019-го
— Что побудило вернуться на ринг?
— Желание стать чемпионом мира. В сентябре в десятый раз выиграл чемпионат КР по кикбоксингу. Конкуренция, в отличие от прошлых лет, порадовала. Тяжеловесов стало больше. Правда, двое из четырех моих соперников драться отказались.
Затем встал перед выбором, куда ехать: в Китай на ЧМ по ушу-саньда или в Боснию и Герцеговину на ЧМ по кикбоксингу («лоу-кик»). Они проходили одновременно. Первый вариант я счел перспективнее. Взял серебро, повторив результат ЧМ — 2015.
— На каком чемпионате было сложнее?
— На прошлогоднем. В 2015-м я был в отличной форме, шел напролом и почти не устал. В финале уступил тактически — меня вытолкали за помост. В 2019-м форма была неидеальной — сказывалась пауза в карьере. Зато тактика стала моей сильной стороной. Не рвался в бой бездумно. Если требовалось, тянул время. Перехитрил двух противников из трех.
— Праздновали этот успех?
— Нет, почти сразу поехал в Турцию на еще один ЧМ по кикбоксингу (в разделе «фулл-контакт»). Денег на дорогу не было. В последний момент выручили байкешки — Кубат аке и Кыял аке. Очень им благодарен.
В четвертьфинале бился с фаворитом, двукратным чемпионом мира с Украины. Отправил его в нокдаун, а он сломал мне нос. Из-за кровотечения врач за 10 секунд до гонга снял меня с боя. Я был не согласен. Мог завершить его и впоследствии стать чемпионом. Вновь убедился, что за рубежом кыргызстанцам не симпатизируют. В спорных ситуациях все против нас.
Я продолжал усердно тренироваться, и в феврале впервые стал чемпионом КР по боевому самбо. Все схватки выиграл нокаутом.
Жена как тренер
— Супруга одобрила возобновление вашей спортивной карьеры?
— Да. Во всем поддерживает. В 2019 году, будучи беременной, ездила со мной на сборы. Она мне как тренер. Следит за моей диетой. Выступаю в «абсолютке», но это не значит, что могу весить сколько угодно. Мой рабочий вес — 105 килограммов. Если вешу больше, побеждать трудно. На карантине установил свой рекорд, поправившись до 130 килограммов.
— Не тренировались?
— Первый месяц карантина занимался дома с гантелями и скакалкой, проводил бои с тенью. Потом держал пост.
«Маралбек» закрыли аж до сентября. Сейчас в полную силу не тренируюсь. Мог бы делать это в клубе возле дома, но нет стимула. В этом году планировал поучаствовать в Кубке мира по ушу-саньда, чемпионате Азии по боевому самбо и отборе на Всемирные игры. Каждый из этих турниров по-своему интересен. Кубок мира, например, турнир элитный — участвуют только призеры ЧМ. Из-за коронавируса все отложили на неопределенный срок. Подумываю окончательно уйти из спорта. Держит только желание выиграть ЧМ — 2021 по ушу-саньда.
Из бойца в спикеры
— Что интересного на работе?
— В начале года возглавил Новопавловский айыльный кенеш. Весной раздавал жителям гуманитарную помощь. Слежу, чтобы спортивный бюджет тратили по назначению. Устраиваю субботники. Обязанностей много.
— Спортивная подготовка помогает?
— Да. Спорт сформировал мой характер, сделал дисциплинированным и сдержанным. Аура вокруг негативная — много интриг и подножек. На приемы регулярно приходят самые разные люди. У всех свои проблемы. Всем не угодишь. Но я знал, на что иду. Ничего не боюсь.
— Как проводите свободное время?
— Читаю книги. Хочу стать депутатом Жогорку Кенеша. Чувствую, надо поработать над собой.
Не забываю о друзьях. Раньше виделись с Авазбеком Аманбековым и Рустамом Ибрагимовым каждый день. Карантин нас разлучил. Теперь ценим друг друга еще больше. Каждая встреча как праздник.
Общаюсь с сыном. Ему 10 месяцев. Семья — мое вдохновение.
О службе в Нацгвардии, знакомстве с Роем Джонсом, тяжелой травме и зарождении политических амбиций читайте в предыдущем интервью Куана Абдыраимова 24.kg.