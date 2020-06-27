Когда нет стимула. Один из лучших бойцов Кыргызстана хочет завершить карьеру

Фото Куана Абдыраимова. Куан Абдыраимов (слева) на чемпионате мира по ушу-саньда. Китай, октябрь 2019 года

Куан Абдыраимов — один из самых успешных бойцов Кыргызстана — чемпион Азии и обладатель кубка мира по кикбоксингу, двукратный вице-чемпион мира по ушу-саньда, 25-кратный чемпион республики по пяти единоборствам. За 17-летнюю карьеру он не раз бросал спорт, но всегда с триумфом возвращался. А еще он депутат.

Как с годами изменилась его тактика, за что его прозвали Кумушбеком, помогает ли спортивная хватка в политике и почему он вновь хочет повесить перчатки на гвоздь, Куан Абдыраимов рассказал 24.kg.

Фото Куана Абдыраимова. Чемпион Азии, обладатель кубка мира по кикбоксингу, двукратный вице-чемпион мира по ушу-саньда Куан Абдыраимов

Ему 30 лет. Живет в Новопавловке, занимается в столичном клубе «Маралбек». Мастер спорта по рукопашному бою, тайскому боксу и боевому самбо, МСМК по кикбоксингу и ушу-саньда. В 2017-м избрался в Новопавловский айыльный кенеш.

Золотой мужчина

— Вы не выступали с весны 2018 по осень 2019 года. Чем занимались?

— В мае 2018-го был знаковый для меня момент. На Иссык-Куле проходил чемпионат Азии по кикбоксингу. Я дрался последним и был обязан выиграть. От этого зависело, кто займет первое место в командном зачете раздела «лоу-кик» — Кыргызстан или Иран. Родные стены помогли мне.

К этому золоту шел 10 лет. Ранее проиграл в финале ЧА четырежды подряд. Некоторые с иронией говорили мне: «Кумушбек (кумуш в переводе с кыргызского — серебро), когда уже будешь Алтынбеком?». Мне не везло, но я не сдавался. Добившись своего, женился и ушел из спорта. Нужно было обустраивать быт.

— Скучали по спорту?

— Конечно, особенно вначале. Он как наркотик. Совсем без него я не смог — играл в футбол, плавал и бегал. Поддерживал связь с друзьями-одноклубниками Авазбеком Аманбековым и Рустамом Ибрагимовым. Секундировал им на крупном турнире в Бишкеке. Никогда не переживал так сильно за себя, как за них в тот раз.

Фото Куана Абдыраимова. Куан Абдыраимов (внизу) после турнира, на котором секундировал одноклубникам. Бишкек, февраль 2019 года

Горячая осень 2019-го

— Что побудило вернуться на ринг?

— Желание стать чемпионом мира. В сентябре в десятый раз выиграл чемпионат КР по кикбоксингу. Конкуренция, в отличие от прошлых лет, порадовала. Тяжеловесов стало больше. Правда, двое из четырех моих соперников драться отказались.

Затем встал перед выбором, куда ехать: в Китай на ЧМ по ушу-саньда или в Боснию и Герцеговину на ЧМ по кикбоксингу («лоу-кик»). Они проходили одновременно. Первый вариант я счел перспективнее. Взял серебро, повторив результат ЧМ — 2015.

— На каком чемпионате было сложнее?

— На прошлогоднем. В 2015-м я был в отличной форме, шел напролом и почти не устал. В финале уступил тактически — меня вытолкали за помост. В 2019-м форма была неидеальной — сказывалась пауза в карьере. Зато тактика стала моей сильной стороной. Не рвался в бой бездумно. Если требовалось, тянул время. Перехитрил двух противников из трех.

— Праздновали этот успех?

— Нет, почти сразу поехал в Турцию на еще один ЧМ по кикбоксингу (в разделе «фулл-контакт»). Денег на дорогу не было. В последний момент выручили байкешки — Кубат аке и Кыял аке. Очень им благодарен.

Фото Куана Абдыраимова. Куан Абдыраимов (в центре) на чемпионате мира по кикбоксингу («фулл-контакт»). Турция, ноябрь 2019 года

В четвертьфинале бился с фаворитом, двукратным чемпионом мира с Украины. Отправил его в нокдаун, а он сломал мне нос. Из-за кровотечения врач за 10 секунд до гонга снял меня с боя. Я был не согласен. Мог завершить его и впоследствии стать чемпионом. Вновь убедился, что за рубежом кыргызстанцам не симпатизируют. В спорных ситуациях все против нас.

Я продолжал усердно тренироваться, и в феврале впервые стал чемпионом КР по боевому самбо. Все схватки выиграл нокаутом.

Жена как тренер

— Супруга одобрила возобновление вашей спортивной карьеры?

— Да. Во всем поддерживает. В 2019 году, будучи беременной, ездила со мной на сборы. Она мне как тренер. Следит за моей диетой. Выступаю в «абсолютке», но это не значит, что могу весить сколько угодно. Мой рабочий вес — 105 килограммов. Если вешу больше, побеждать трудно. На карантине установил свой рекорд, поправившись до 130 килограммов.

— Не тренировались?

— Первый месяц карантина занимался дома с гантелями и скакалкой, проводил бои с тенью. Потом держал пост.

«Маралбек» закрыли аж до сентября. Сейчас в полную силу не тренируюсь. Мог бы делать это в клубе возле дома, но нет стимула. В этом году планировал поучаствовать в Кубке мира по ушу-саньда, чемпионате Азии по боевому самбо и отборе на Всемирные игры. Каждый из этих турниров по-своему интересен. Кубок мира, например, турнир элитный — участвуют только призеры ЧМ. Из-за коронавируса все отложили на неопределенный срок. Подумываю окончательно уйти из спорта. Держит только желание выиграть ЧМ — 2021 по ушу-саньда.

Из бойца в спикеры

— Что интересного на работе?

— В начале года возглавил Новопавловский айыльный кенеш. Весной раздавал жителям гуманитарную помощь. Слежу, чтобы спортивный бюджет тратили по назначению. Устраиваю субботники. Обязанностей много.

Фото Куана Абдыраимова. Куан Абдыраимов (четвертый слева) на работе в айыльном кенеше

— Спортивная подготовка помогает?

— Да. Спорт сформировал мой характер, сделал дисциплинированным и сдержанным. Аура вокруг негативная — много интриг и подножек. На приемы регулярно приходят самые разные люди. У всех свои проблемы. Всем не угодишь. Но я знал, на что иду. Ничего не боюсь.

— Как проводите свободное время?

— Читаю книги. Хочу стать депутатом Жогорку Кенеша. Чувствую, надо поработать над собой.

Не забываю о друзьях. Раньше виделись с Авазбеком Аманбековым и Рустамом Ибрагимовым каждый день. Карантин нас разлучил. Теперь ценим друг друга еще больше. Каждая встреча как праздник.

Общаюсь с сыном. Ему 10 месяцев. Семья — мое вдохновение.

О службе в Нацгвардии, знакомстве с Роем Джонсом, тяжелой травме и зарождении политических амбиций читайте в предыдущем интервью Куана Абдыраимова 24.kg.