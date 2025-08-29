Боец из КР Нуртилек Жалынбеков выступит на турнире по кикбоксингу в Токио

Кыргызстанский чемпион OpenFC Нуртилек Жалынбеков (рекорд: 12-4-0, клуб AL-Munar) поборется за титул на турнире по кикбоксингу K-1 WORLD MAX 2025. Об этом 24.kg сообщил его менеджер Мирлан Шамканов.

Турнир пройдет 7 сентября в Токио. Спортсмен из КР сразится с опытным голландским бойцом Darryl по прозвищу «Оборотень» Verdonk (15-7-0), бывшим чемпионом организации Enfusion.

«Я готовлюсь к этому бою уже несколько месяцев. Для меня это не просто очередной поединок — это шанс показать всему миру силу и характер кыргызских бойцов. Уверен, что смогу подарить зрителям яркое шоу, несмотря на то что мой соперник был заменен», — отметил Нуртилек Жалынбеков.

Сообщается, что проданы почти все билеты, арена вмещает свыше 20 тысяч зрителей, а трансляция турнира охватит более 40 стран мира. В турнире примут участие лучшие бойцы из 16 стран, включая Бразилию, Голландию, США, Польшу, Францию и Сенегал.

Фото менеджера Мирлана Шамканова

Как отметил его менеджер, событие станет ключевым шагом в карьере Нуртилека и откроет новые перспективы не только для него, но и для всего кыргызского кикбоксинга и MMA.

«Подписание контракта и участие Нуртилека в таком турнире, как K-1, — это огромный шаг для кыргызстанского спорта. K-1 является одной из крупнейших и самых престижных организаций в мире кикбоксинга, наряду с организацией Glory. Мы работаем над тем, чтобы открыть нашим бойцам путь на крупнейшие мировые арены, и этот бой — яркое подтверждение наших целей», — сказал менеджер бойца Мирлан Шамканов.