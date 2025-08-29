09:59
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Спорт

Боец из КР Нуртилек Жалынбеков выступит на турнире по кикбоксингу в Токио

Фото менеджера Мирлана Шамканова

Кыргызстанский чемпион OpenFC Нуртилек Жалынбеков (рекорд: 12-4-0, клуб AL-Munar) поборется за титул на турнире по кикбоксингу K-1 WORLD MAX 2025. Об этом 24.kg сообщил его менеджер Мирлан Шамканов.

Турнир пройдет 7 сентября в Токио. Спортсмен из КР сразится с опытным голландским бойцом Darryl по прозвищу «Оборотень» Verdonk (15-7-0), бывшим чемпионом организации Enfusion.

«Я готовлюсь к этому бою уже несколько месяцев. Для меня это не просто очередной поединок — это шанс показать всему миру силу и характер кыргызских бойцов. Уверен, что смогу подарить зрителям яркое шоу, несмотря на то что мой соперник был заменен», — отметил Нуртилек Жалынбеков.

Сообщается, что проданы почти все билеты, арена вмещает свыше 20 тысяч зрителей, а трансляция турнира охватит более 40 стран мира. В турнире примут участие лучшие бойцы из 16 стран, включая Бразилию, Голландию, США, Польшу, Францию и Сенегал.

менеджера Мирлана Шамканова
Фото менеджера Мирлана Шамканова

Как отметил его менеджер, событие станет ключевым шагом в карьере Нуртилека и откроет новые перспективы не только для него, но и для всего кыргызского кикбоксинга и MMA.

«Подписание контракта и участие Нуртилека в таком турнире, как K-1, — это огромный шаг для кыргызстанского спорта. K-1 является одной из крупнейших и самых престижных организаций в мире кикбоксинга, наряду с организацией Glory. Мы работаем над тем, чтобы открыть нашим бойцам путь на крупнейшие мировые арены, и этот бой — яркое подтверждение наших целей», — сказал менеджер бойца Мирлан Шамканов.

Справка 24.kg

K-1 — это японская организация по кикбоксингу, основанная в 1993 году. Cчитается одной из самых престижных мировых площадок в боевых искусствах. K-1 подарила миру легендарные турниры с участием таких звезд, как Питер Аэртс, Реми Боньяски, Бадр Хари, Энди Хуг и Семми Шилт. Сегодня K-1 продолжает собирать лучших бойцов со всего мира, проводить масштабные турниры и транслировать их в десятках стран.
Ссылка: https://24.kg/sport/341399/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
Самат Абдырахманов по прозвищу Кыргыз проиграл реванш Эмилю Новрузову
Кыргызстанец Абдулгаджи Газиев проиграл дебютный бой на ONE Friday Fights 105
Боец UFC из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай рассказал, как работал дворником
Рэперы Улукманапо и Жетиген посвятили песню бойцу Мыктыбеку Оролбай уулу
Кыргызстанец стал чемпионом Азии по кикбоксингу
Кыргызский пограничник завоевал Кубок мира по кикбоксингу в Узбекистане
Появилось видео задержания борца ММА из Кыргызстана, стрелявшего из пистолета
Женский футбол, ММА и бокс. Соревнования с участием кыргызстанцев
Золото! Кикбоксер из Кыргызстана стал лучшим на Всемирных играх боевых искусств
Кыргызстанец выиграл Кубок стран ШОС по кикбоксингу
Популярные новости
Следующий бой кыргызстанки Валентины Шевченко может состояться с&nbsp;Вейли Жанг Следующий бой кыргызстанки Валентины Шевченко может состояться с Вейли Жанг
В&nbsp;Чолпон-Ате открыли первый монотипный яхтенный флот В Чолпон-Ате открыли первый монотипный яхтенный флот
Венгрия примет участие во&nbsp;Всемирных играх кочевников Венгрия примет участие во Всемирных играх кочевников
Мария Шарапова включена в&nbsp;Международный зал теннисной славы Мария Шарапова включена в Международный зал теннисной славы
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
09:46
Боец из КР Нуртилек Жалынбеков выступит на турнире по кикбоксингу в Токио Боец из КР Нуртилек Жалынбеков выступит на турнире по к...
09:45
Чтить традиции. В США приказали строить госздания только в классическом стиле
09:41
Из-за разборок в семье Ташовых сотни дольщиков KG-Group остаются без квартир
09:41
Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
09:35
Государству возвращен служебный дом пансионата «Арстанбап» с участком