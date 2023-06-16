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Спорт

Кыргызстанец выиграл Кубок стран ШОС по кикбоксингу

Кыргызстанец Бейшебек уулу Жаныбек выиграл Кубок стран ШОС в весовой категории до 71 килограмма. Об этом сообщает сайт sport-express.ru.

В финале кыргызстанец в первом раунде нокаутировал Абумуслима Одинаева из Таджикистана.

Бейшебек уулу Жаныбек — чемпион мира по тайскому боксу, двукратный чемпион Азии по тайскому боксу, чемпион Азии по кикбоксингу.

Как отмечается, в главном бою вечера российский кикбоксер Владислав Туйнов победил Хао Фэн Таня из Китая.

Турнир прошел в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В нем приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Индии, России и других стран ШОС.
Ссылка: https://24.kg/sport/268264/
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