Женский футбол, ММА и бокс. Соревнования с участием кыргызстанцев

23-31 мая. Международный турнир по хоккею с шайбой Manas Cup. Бишкек

Турнир пройдет среди детско-юношеских команд в четырех возрастных категориях. Примут участие 29 команд из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана.

24 мая — 2 июня. Лицензионный олимпийский турнир по боксу. Бангкок (Таиланд)

Кыргызстан представят шесть спортсменов.

28 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, 13-й тур

«Илбирс» — «ОшМУ-Алдиер».

30 мая — 2 июня. Турнир по кикбоксингу Мexican Open. Канкун (Мексика)

В турнире примут участие сильнейшие спортсмены мира.

31 мая. Турнир по смешанным единоборствам АСА 176. Уфа (Россия)

В весовой категории до 77 килограммов кыргызстанец Эдиль Эсенгулов проведет бой против спортсмена из России Николая Алексахина.

2 июня. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди женских команд. Пятый тур

«Ысык-Көл» — Академия имени Момунова;

«ФА Алтай» — «Беловодск-ДЮСШ по ИЗВС»;

«Виват» — «Юность».