Женский футбол, ММА и бокс. Соревнования с участием кыргызстанцев

23-31 мая. Международный турнир по хоккею с шайбой Manas Cup. Бишкек
Турнир пройдет среди детско-юношеских команд в четырех возрастных категориях. Примут участие 29 команд из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана.
24 мая — 2 июня. Лицензионный олимпийский турнир по боксу. Бангкок (Таиланд)
Кыргызстан представят шесть спортсменов.
«Илбирс» — «ОшМУ-Алдиер».
30 мая — 2 июня. Турнир по кикбоксингу Мexican Open. Канкун (Мексика)
В турнире примут участие сильнейшие спортсмены мира.
31 мая. Турнир по смешанным единоборствам АСА 176. Уфа (Россия)
В весовой категории до 77 килограммов кыргызстанец Эдиль Эсенгулов проведет бой против спортсмена из России Николая Алексахина.
2 июня. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди женских команд. Пятый тур
«Ысык-Көл» — Академия имени Момунова;
«ФА Алтай» — «Беловодск-ДЮСШ по ИЗВС»;
«Виват» — «Юность».