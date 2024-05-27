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Спорт

Женский футбол, ММА и бокс. Соревнования с участием кыргызстанцев

23-31 мая. Международный турнир по хоккею с шайбой Manas Cup. Бишкек

Турнир пройдет среди детско-юношеских команд в четырех возрастных категориях. Примут участие 29 команд из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана.

24 мая — 2 июня. Лицензионный олимпийский турнир по боксу. Бангкок (Таиланд)

Кыргызстан представят шесть спортсменов.

 

28 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, 13-й тур

«Илбирс» — «ОшМУ-Алдиер».

30 мая — 2 июня. Турнир по кикбоксингу Мexican Open. Канкун (Мексика)

В турнире примут участие сильнейшие спортсмены мира.

31 мая. Турнир по смешанным единоборствам АСА 176. Уфа (Россия)

В весовой категории до 77 килограммов кыргызстанец Эдиль Эсенгулов проведет бой против спортсмена из России Николая Алексахина.

2 июня. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди женских команд. Пятый тур

«Ысык-Көл» — Академия имени Момунова;
«ФА Алтай» — «Беловодск-ДЮСШ по ИЗВС»;
«Виват» — «Юность».
Ссылка: https://24.kg/sport/294820/
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