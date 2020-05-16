Глава Ассоциации олимпийцев рассказал, почему нельзя сокращать расходы на спорт

Президент Ассоциации олимпийцев, заслуженный тренер Кыргызстана Шаршен Касенов прокомментировал 24.kg сокращение бюджета Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Как отмечается, его урезают более чем на 300 миллионов сомов. «Я 50 лет в спорте. Знаю в нем множество людей. Все понимают, в каком положении экономика, но сокращение расходов на спорт воспринимают отрицательно, — сказал Шаршен Касенов. — При любом кризисе спорт трогать нельзя! Это отдушина для народа. Даже во время Великой Отечественной войны проводились футбольные матчи».

«Перенос Олимпиады на 2021 год не означает, что спортсменов теперь не нужно поддерживать. На сегодня у Кыргызстана пять путевок в Токио. По силам взять еще 15. Для этого надо много тренироваться и ездить на отборочные турниры. На Олимпиаде наши могут выиграть минимум две медали. Но только если будут на пике формы. Сумма, которую оставляют госагентству, для качественной подготовки олимпийцев недостаточно», — заявил он.

По его мнению, ГАМФКиС в последние годы работает неплохо, проводит реформы. Перед Азиатскими играми — 2018 оно выбрало верную стратегию подготовки спортсменов, и сборная КР показала свой лучший результат в истории. Олимпийские игры еще более значимы. Их смотрит весь мир. Успехи атлетов повышают престиж стран, показывают уровень их развития.

«Надо довериться госагентству и выделить ранее утвержденную сумму. А оно наверняка найдет способ сэкономить. Чтобы быть конкурентоспособными, нашим спортсменам не обязательно тренироваться в США или Европе. В соседних странах прекрасные условия для сборов», — отметил Шаршен Касенов.

«Внимательно смотрел заседание Жогорку Кенеша, где обсуждали бюджет. Некоторые депутаты ездят в составе делегаций на международные соревнования и поддерживают спортсменов на словах. Когда от них требуется реальная помощь, молчат. То, что сокращать расходы на спорт нельзя, осознают лишь двое, — сказал он. — Прошу депутатов поддержать атлетов, и через год, после успеха на Олимпиаде, спортивная общественность и страна будут им благодарны».