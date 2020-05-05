Жизнь на ринге. Как парень из глубинки стал чемпионом мира по двум единоборствам

Алмазбек Замиров — уникум: чемпион мира по двум единоборствам, тренер и президент федерации. И это в 19 лет! Ежегодно участвует во множестве турниров. Постоянно пробует что-то новое. Не задирает нос. Многие эпизоды своей карьеры вспоминает со смехом.

За что в школьные годы его часто вызывали к директору, почему в первом профессиональном бою он испытал шок, чем разъярил его партнер по сборной и какую мудрость он почерпнул от Владимира Путина, уроженец Полтавки рассказал 24.kg.

Фото @almaz_zamirov. Чемпион мира по тайскому боксу WMF и бирманскому боксу Алмазбек Замиров

Из хулигана в победители

— В детстве любили драться?

— Очень. Мой дядя Каныбек Бикбоев — тренер по единоборствам. В семь лет я стал заниматься в его зале. Вскоре он уехал работать в Москву. Я не тренировался, но дрался часто. Был хулиганом. С приятелем держал в страхе параллельный класс. Постоянно вызывали к директору.

В 2012 году мы с родителями тоже отправились в Москву. Я воссоединился с дядей и начал карьеру бойца. Выигрывал турниры. Несмотря на успехи, тянуло на родину. Через год уговорил семью вернуться.

— Каким единоборствам научил вас дядя?

— Тайскому и бирманскому боксу, пенчак силату и микс силату. По ним я чемпион Кыргызстана. На чемпионате Центральной Азии по бирманскому боксу побеждал четырежды, по пенчак силату — трижды. В 2018-м стал чемпионом Евразии среди профессионалов по микс силату.

Кроме того, выиграл семь из семи боев по ММА. С недавних пор тренер приобщает к сепактакрау. Эта игра напоминает волейбол.

Полный контакт

— Тяжело переключаться между разными видами спорта?

— Зависит от правил. У одних они схожи, у других отличаются. В бирманском боксе разрешены любые удары, даже в пах (если случайно), а в пенчак силате — только по корпусу. В ММА своя особенность: все хотят перевести бой в партер и закончить досрочно. В партере я не очень силен, так как привык биться в стойке. Чтобы избегать болевых приемов и бороться увереннее, стал ходить на грэпплинг.

Фото Алмазбека Замирова. Алмазбек Замиров на одном из турниров. 2017 год

— Какой вид нравится больше?

— Бирманский бокс. Бои полноконтактные — для ударов используют руки, ноги, локти, колени и голову. Разрешается клинч. В ближнем бою мне нет равных.

— Что самое трудное в подготовке к турнирам?

— Весогонка. Два года выступаю в категории 70 килограммов. Сгонять приходится шесть-семь килограммов. Бывает, к началу состязаний нет сил.

— Получали травмы?

— Растяжения, большие гематомы, ушибы. В 2019-м в полуфинале Всеазиатского турнира по пенчак силату в Малайзии растянул ногу. Из-за этого решающий бой проиграл. Через две недели участвовал в пляжном чемпионате мира в Таиланде. Нога сильно опухла и при ходьбе болела. Провел два боя и взял бронзу.

— Родные одобряют ваши занятия единоборствами?

— Конечно. Помогают морально и финансово. Им посвящаю победы. Иногда сачкую; папа и мама дают подзатыльники.

— А государство поддерживает?

— Да. Но хочется большего.

Дрожь в коленках и сломанный нос

— Расскажите о лучшем бое...

— Их пока два. В 2016-м мы с тренером были на сборах на Иссык-Куле, и он вдруг сказал выступить на турнире по бирманскому боксу. Соперник был аж на четыре года старше. Я испытал шок, проиграл первый раунд. Во втором повис на канате. Рефери свистнул, но противник не отреагировал и трижды нанес удары мне по лицу. Я разозлился и перехватил инициативу: стал давить и измотал его. Мог закончить досрочно, но когда пытался ударить коленом или локтем, соперник падал сам. Выиграл по очкам. Это мой профессиональный дебют.

Спустя год в Бостери проходил чемпионат Центральной Азии среди профи по микс силату. Мой соперник не уложился в категорию — был почти на четыре килограмма тяжелее. Отказываться от боя мы с тренером не стали. Меня приехали поддержать отец, брат и несколько человек с малой родины. Был здорово эмоционально заряжен. Вышел на ринг с мыслью: «Сейчас тебя съем!». Однако оппонент быстро повалил меня. Лежу и, несмотря на шум трибун, четко слышу тренера: «Переворачивайся через мостик!» Не знаю как, но мне удалось это сразу. Залез на соперника и выиграл добиванием. Сломал ему нос.

— В 2015 году вы победили на чемпионате мира по муай-тай WMF, а в 2017-м — по бирманскому боксу. Где было труднее?

— На ЧМ по муай-тай. Он проводился в Таиланде, стояла сильная жара. Это был мой первый выезд без личного тренера — команду возглавлял президент федерации WMF Сыргак Айталиев. Мне противостояли очень крепкие европейцы. Перед боями трясся и не мог успокоиться. Но после гонга и первых ударов волнение пропадало. Победа меня вдохновила — желание выезжать за рубеж, выигрывать и смотреть мир многократно усилилось.

ЧМ — 2017 по бирманскому боксу проходил в Нижнем Новгороде. Этот город я знал — в начале карьеры стал там чемпионом России. Было приятно туда вернуться. Перед финалом сгонял вес и ослаб. Драться должен был с другим кыргызстанцем. Незадолго до этого победил его на отборочном турнире в Бишкеке. Он был недоволен — считал, что его засудили. Узнав это, я пришел в ярость и в финале обрушил ее на него.

Фото @fightclub_universal. Алмазбек Замиров (внизу слева) и другие члены сборной Кыргызстана на чемпионате мира - 2017 по бирманскому боксу

— Какие еще турниры запомнились?

— Азиатские игры — 2018 в Индонезии. Это грандиозные соревнования! У нас была дружная команда — тренировались вместе несколько месяцев. Я остановился в шаге от пьедестала на турнире по пенчак силату. В 1/4 финала встречался с филиппинцем. У них это традиционный вид спорта, а у нас он к тому моменту развивался лишь два года. Мне было тяжело биться по их правилам и реагировать на молниеносные удары. Повлияла и весогонка. Сначала дал сопернику оторваться, а затем пытался настичь. Для победы не хватило пяти секунд.

Фото @almaz_zamirov. Алмазбек Замиров (вверху в центре) и другие члены сборной Кыргызстана на Азиатских играх – 2018

В 2019 году провел три месяца на родине пенчак силата в Малайзии. Узнал секреты и новые приемы. Пригодится в будущем.

Господин президент

— Как проводите свободное время?

— Играю в футбол. В Полтавке часто проходят турниры между разными поколениями. Я защитник. Спортивная подготовка помогает отбиваться корпусом от атакующих.

— У вас есть кумир?

— Каныбек Бикбоев. Без него я таких результатов не достиг бы. Именно он в 2013-м привез в Кыргызстан бирманский бокс, а год назад передал руководство федерацией мне.

Фото @almaz_zamirov. Алмазбек Замиров (справа) и его тренер Каныбек Бикбоев

— По-моему, вы самый молодой глава федерации в КР.

— Возможно. Допускаю, что это не всем нравится. Стараюсь выполнять обязанности добросовестно: провожу чемпионаты на севере, контролирую, как устраивают турниры в других регионах. Каныбек Бикбоев всегда рядом и во всем помогает. Остальные тренеры тоже поддерживают. Я им благодарен. Число занимающихся бирманским боксом в Кыргызстане растет.

— С тренером бывают разногласия?

— Я с ним не спорю. Если он неправ, молчу. Потом он осознает все сам.

Бой с тенью

— Чем еще занимаетесь?

— С конца 2019-го работаю в Бишкеке тренером по тайскому боксу. Одноклубник пригласил в свой зал. Каныбек Бикбоев одобрил. Сказал, у меня для этого достаточно опыта. Работа интересная, но тяжелая. Ученикам 6-14 лет. Многие отвлекаются, играют. Сильно их не гоняю — еще маленькие.

Учусь на экономиста.

— Хватает времени на тренировки?

— Иду в зал каждый день после вуза. Тренируюсь перед приходом учеников и немного с ними.

Фото @almaz_zamirov. Алмазбек Замиров на одном из турниров. 2019 год

Последние полтора месяца из-за карантина занимаюсь дома: бегаю, упражняюсь на турнике, поднимаю гантели, провожу бой с тенью. Чтобы потерять форму, достаточно не тренироваться 10 дней. Восстанавливать трудно.

— Карантин повлиял на ваши планы?

— В марте собирались с тренером в Таиланд на ЧМ по муай борану (прародитель муай-тай). Планировал остаться там на три месяца — пройти сборы и поучаствовать в турнирах среди профи.

В июне хотели провести на Иссык-Куле чемпионат мира по бирманскому боксу. Окончательного решения по нему еще нет. Если проведем, поучаствую как организатор и боец.

Фото @almaz_zamirov. Алмазбек Замиров вне соревнований

В июле в Малайзии — ЧМ по пенчак силату. Надеюсь, карантина не будет, и сможем поехать. Осенью еще один важный турнир по этому единоборству. Он пройдет в Китае в рамках пляжных игр.

— На улице деретесь?

— Стараюсь не драться. Тренер сказал: «Если на кого-то зол, приходи в зал и бей грушу». Но процитирую Владимира Путина: «Если драка неизбежна, бить надо первым».