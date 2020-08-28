Кыргызстанец выиграл профессиональный бой по бирманскому боксу в Мьянме

Фото WLC. Шерзод Кабутов (в центре) на турнире по бирманскому боксу в Мьянме

Кыргызстанец Шерзод Кабутов сегодня выиграл профессиональный бой по бирманскому боксу в Мьянме. Об этом он сообщил 24.kg.

Турнир проводился под эгидой престижной организации WLC. Соперником кыргызстанца в рейтинговом бою был местный боец Накха. «Я показал хорошее шоу. По итогам пяти раундов победил единогласным решением судей. Повредил руку и ногу — как без травм?! Но счастлив», — отметил Шерзод Кабутов.

«Контракт с этой организацией я подписал недавно. Он для меня выгодный. Говорят, уже в следующем бою поборюсь за пояс чемпиона мира по версии WLC», — добавил он.

Шерзод Кабутов добился больших успехов в кикбоксинге и тайском боксе. На профессиональных турнирах по бирманскому боксу до этого дня не выступал. Интервью с ним — здесь.