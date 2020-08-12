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Спорт

Четыре медали за два дня. В Кыргызстане растет новая звезда тайского бокса

из личного архива
Фото из личного архива. Чемпионка Европы по муай-тай WMF Анастасия Струкалина

Анастасия Струкалина — восходящая звезда тайского бокса. К 16 годам она выиграла множество турниров, главный из которых — чемпионат Европы. Бьется не только с ровесницами, но и со взрослыми. Тренируется с мужчинами и не делает себе никаких поблажек.

Сколько лет было ее самой опытной сопернице, как пришлось выйти на ринг с температурой 39 градусов и с кем из известных бойцов ее сравнивают, Анастасия Струкалина рассказала 24.kg.

Анастасия родилась в 2004 году в Новопокровке. В спорте с 11 лет. Занимается в клубе White Wolf Club у Евгения Трубчанинова.

из личного архива
Фото из личного архива. Анастасия Струкалина (справа) на открытом чемпионате Европы. Россия, август 2019 года

Все как у взрослых

— Муай-тай — одно из самых жестких единоборств. Ваши близкие не были против этого увлечения?

— Только за. В секцию привел брат Евгений Белоконов. Он и еще один брат Алексей — мои спонсоры. Мама Наталья вначале думала, что буду заниматься для себя и навыков самообороны. На первый мой турнир не пришла. Сказала, не сможет смотреть, как меня бьют. Начиная со второго, приходит почти всегда. Бывало, я проигрывала и плакала. Мама говорила: «Не переживай. У тебя все получится». Я очень благодарна семье за поддержку.

Многих девушек жесткость тайского бокса отпугивает — на турнирах обычно лишь три-четыре женских боя. Спаррингуюсь с мужчинами, чаще всего — с тренером и братом. Первому 25 лет, второму — 31. По утрам втроем бегаем. Наравне со всеми занимаюсь кроссфитом. Это самое тяжелое.

Благодаря тренеру у меня не было серьезных травм. Чтобы снизить риск повреждения, перед боем хорошо разминаюсь. Единственное — голени страдают. Часто бью, и потом они синие и в шишках.

из личного архива
Фото из личного архива. Анастасия Струкалина (третья справа) и другие члены сборной Кыргызстана

— Тайский бокс пригодился для самообороны?

— Однажды в школе мальчишка подошел сзади и хотел обнять. По привычке двинула локтем и разбила ему нос. А драться ко мне не лезут.

Второе дыхание

— В 2019 году вы дважды ездили в Россию. Какие впечатления?

— Летом в Белгороде проходил открытый чемпионат Европы. Я впервые участвовала в соревнованиях такого уровня. В пути воображала, как выиграю, встану на пьедестал, и будут овации. Так и получилось.

Через два месяца на турнире ONExONE в Омске одолела хозяйку ринга. Сделала много точных ударов в лицо. Соперница молодец — не сдавалась до конца.

— Еще какие-то состязания запомнились?

— Года два-три назад, играя с друзьями на улице, повредила о кирпич левую ногу. Было больно наступать. Вскоре стала чемпионкой Бишкека.

Для опыта участвую в турнирах по кикбоксингу, ушу-саньда, ММА и кудо. Чемпионаты КР по разным боевым искусствам выигрывала 10 раз. Дважды была чемпионкой Центральной Азии по бирманскому боксу — в одном из боев обыграла 18-летнюю казахстанку. Брат Евгений, кстати, тоже чемпион ЦА.

Перед открытым чемпионатом Узбекистана-2018 простыла. Температура поднялась до 39 градусов. Было так плохо, что не могла стоять на ногах. Собрав в себе все силы, выиграла два боя и заняла первое место.

В том же году ездила на Иссык-Куль на международный фестиваль «Жемчужина Кыргызстана». В программе были соревнования по бирманскому боксу, кикбоксингу, ушу-саньда и ММА. За два дня я провела девять боев. Заработала два золота и два серебра. В финале турнира по ушу-саньда уверенно победила 24-летнюю спортсменку. Это пока моя самая взрослая противница.

Карьеру начинала в федерации IFMA. Потом мы с тренером перешли в WMF. Спасибо ее президенту Сыргаку Айталиеву, что возит нас за рубеж и продвигает.

Некогда скучать

— В этом сезоне где-то выступали?

— Нет. В марте собирались с тренером в Таиланд на чемпионат мира. Купили билеты. Это был бы мой первый ЧМ. Много тренировалась, планировала взять золото. Но началась эпидемия. Буду готовиться к ЧМ-2021. А через два года хочу попробовать себя среди профессионалов. Раньше 18 лет туда не допускают.

— Чем еще увлекаетесь?

— С 2017-го играю в баскетбол (мой рост — 175 сантиметров). Наша команда три года подряд выходила в финал школьных состязаний. Весной, когда все залы были закрыты, баскетбол и бег помогли мне сохранить форму.

На досуге рисую.

С января по совету Евгения Трубчанинова тренирую спортсменов 6-12 лет. Это очень интересно.

— Вы с ними строги?

— Нет. Кричать на детей не могу. Если у кого-то что-то не получается, терпеливо объясняю. Когда нужно, Евгений помогает. Перспективных недавно пригласили на сборы. Надеюсь, скоро начнут побеждать. Из-за карантина нигде их не выставляла.

Из спортзала за парту

— В каком вы классе?

— В этом году окончила школу, успешно сдала ОРТ и поступила в вуз на факультет экономики. Ближайшая цель — преуспеть в учебе. Прогуливать ради спорта не буду. Образование — это очень важно.

из личного архива
Фото из личного архива. Анастасия Струкалина - выпускница

— В школе знали о ваших спортивных достижениях?

— После поездок учительница просила приносить медаль и диплом. На общей линейке объявляли о моих победах. Вся школа радовалась.

Училась хорошо. Больше всего любила историю и математику.

Единственная и неповторимая?

— Вас вдохновляет кто-то из исторических или современных героев?

— Мой тренер, чемпион мира Евгений Трубчанинов. Как наставник он строг и умен. Здорово контролирует дисциплину. В зале все его уважают. Как спортсмен — силен и ярок. Хочу драться, как он, и постоянно побеждать нокаутом.

— Сестры Шевченко долго блистали в тайском боксе. Хотите, чтобы вас с ними сравнивали? У вас даже категория одна — 57 килограммов.

— Хочу, чтобы кого-то сравнивали со мной. Мне часто говорят, что стану второй Валентиной Шевченко. Я говорю: «Нет. Буду первой Анастасией Струкалиной».
Ссылка: https://24.kg/sport/162007/
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