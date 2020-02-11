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Спорт

У Кыргызстана 15 медалей на международном турнире по пенчак силату

Фото Каныбека Бикбоева. Один из лидеров сборной Кыргызстана по пенчак силату Алмазбек Замиров

Сборная Кыргызстана выиграла 15 медалей на международном турнире по пенчак силату. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Соревнования прошли в Шымкенте. За победу боролись представители Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, Таджикистана и Узбекистана. Нашу страну представляли 17 спортсменов. В их активе четыре первых, семь вторых и четыре третьих места. Чемпионами в своих категориях стали Алмазбек Замиров, Исмаил уулу Элбек, Тенирбай Акжолов и Нурел Джанибеков.

«Теперь готовимся к чемпионату КР, который пройдет 28 февраля — 1 марта в Кара-Балте. Там проведем отбор на чемпионаты мира, Азии и пляжные Азиатские игры», — добавили в федерации.
Ссылка: https://24.kg/sport/143257/
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